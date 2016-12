Simple Plan estrena canción navideña

La banda canadiense lanza el tema ''Christmas every day''

CIUDAD DE MÉXICO (03/DIC/2016).- La banda canadiense Simple Plan lanzó el tema "Christmas every day", la cual ya está disponible en las plataformas digitales y servicios de streaming.

La agrupación asegura que la Navidad siempre ha sido su época favorita del año, y es de ahí que nace la inspiración de escribir la canción.

"Estamos muy emocionados por lanzar 'Christmas every day', nuestra nueva canción de Navidad justo a tiempo para las fiestas. Nuestra primera canción navideña como grupo se llamó 'My Christmas List' allá por el año 2001, así que nuestro amor por las canciones navideñas se remonta a un tiempo atrás; sentimos que era momento de lanzar una nueva y no podemos esperar a que nuestros fans la escuchen", comentó el quinteto mediante un comunicado.

Este tema es la continuación de su quinto álbum de estudio "Taking one for the team" que fue lanzado en febrero de este año, del cual se desprende su más reciente sencillo "Perfectly perfect" cuyo videoclip tuvo su estreno el pasado 29 de noviembre.

Como parte de su tour 2016-2017, Simple Plan tendrá presentaciones en distintas ciudades de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Perú este mes de diciembre, además de agendar fechas para Canadá, Reino Unido y Austria el próximo año.