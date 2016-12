Cobra vida la chica más popular de la literatura

La historia de 'Ghostgirl' llegará al cine; los seguidores de 'Charlotte Usher' podrán disfrutar de ella en pantalla

GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2016).- A “Charlotte Usher”, la chica más impopular de “Hawthorne High”. por fin le darán vida en el cine. Desde que en 2009 la saga de libros “Ghostgirl” comenzó hacer un hit entre el público adolescente, Tonya Hurley se planteó llevar su trama al cine, aunque ya había confirmado en Guadalajara hace unos años que el proyecto estaba en marcha es hasta ahora que comparte en entrevista que la película comienza a rodarse en Canadá en mayo del 2017.

Ella es productora ejecutiva, pero quien tiene a su cargo la responsabilidad de la cinta es el productor y director Matthew Vaughn, creador de éxitos como “Kick-Ass” y “X-Men: Primera generación”.

“La película ya está en proceso y en muy buenas manos, las de Matthew y de su equipo de trabajo que es como su familia. Yo estoy participando como productora ejecutiva, pero confío ciegamente en él, y me emociona pensar en ver lo que alguien más piensa de esta historia”, explica Tonya.

Aunque ya tiene nombres de actores que le interesan para su película, ella sólo dio sus propuestas, quien tiene la última palabra es Matthew. “Tengo algunas sugerencias, me muero por decirlo, pero qué tal que no los escogen por alguna cosa. No puedo decir lo que la producción está haciendo al respecto o si ya hicieron casting con algunas personas, pero desde luego tienen toda mi confianza”.

También apunta a la TV

Pero ahí no paran las sorpresas, Tonya, quien vino a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar la última parte de su saga “Halloweed” con el capítulo “El Sacrificio”, también compartió que esta trama está pensada para una serie de televisión. De hecho, ya había contado con el visto bueno de Jennifer López, “a ella le encantaron los libros, piensa que son un monstruo y todo lo que ella me dijo sobre éstos me hizo seguir adelante”, dice, “pero el clima político no se prestó”. Sin embargo, trabaja en un piloto para que su agente lo promueva.

“Estos personajes, ‘Lucy’, ‘Cecilia’ y ‘Agnes’ son mujeres fuertes que me interesan para televisión. No me voy a dar por vencida como no me di por vencida con ‘Ghostgirl’. Me encanta la TV en streaming, pero no sé, en Netflix uno tiene más libertad, pero en donde sea estará bien, los libros tienen un giro que me gustaría ver en televisión”.

Tiene su propio museo

Tonya tiene un museo de cosas raras o extrañas en Brooklyn (Morbid Anatomy Museum), de hecho Guillermo del Toro es un miembro, donde hay pláticas todos los días y reuniones con los escritores. La escritora dice que el director tapatío está entre su top cinco de favoritos. Hurley adelantó que su nuevo libro “Feathervein”, que es sobre hadas abocándose en una chica que es mitad pájaro, se estrenará en 2018.