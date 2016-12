Los demonios de Pepe Madero

El vocalista de Pxndx presenta 'Odio Odiar', libro donde refleja todo aquello que le exaspera

GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2016).- Más de alguno ha tenido que contener su exasperación apelando a la diplomacia y las buenas maneras, pero Pepe Madero encontró la mejor forma para liberar toda la ironía y crítica de aquello que le molesta a él y a otros que se identifiquen con su humor, todo a través de su libro “Odio Odiar”, el segundo que escribe y que está redactado en forma de ensayos sobre diferentes tópicos, por ejemplo, su opiniones sobre por qué no se identifica con la Selección Mexicana. Es un texto, como el mismo Pepe lo refiere, para leerse en el baño.

“Hay libros motivacionales, de autoayuda, que te dicen, ‘tú puedes ser mejor’. Y este texto es como la antítesis de esos libros, ‘Odio odiar’ te hará una peor persona (risas) es muy informal, es lectura de ir al baño”. ¿Y qué exaspera a Pepe? “La gente que se ríe en el cine, los papás de los bebés llorones, la gente que presume la cantidad de kilómetros que corrió en la mañana, la relación entre un paciente y su psicólogo, hay un capitulo completo donde me preguntó por qué existen las reglas de etiqueta”.

En “Odio odiar” también aborda cómo fue la experiencia de conocer a uno de sus ídolo, “tuve una mala experiencia con uno de ellos, por eso digo, no conozcan a sus ídolos, mejor déjenlos donde están, sino se van a decepcionar, probablemente”.

Pepe agrega que el proceso de escritura fue agotador, se fijó escribir tres páginas por día, los ensayos le requerían más constancia y disciplina, pues con el primer texto, “Pensándolo bien, pensé mal” todo fue más natural porque todo le venía esencialmente más rápido.

“Este libro no es autobiográfico, no habla sobre mi música ni mi carrera, ni la vida de Pxndx. Eso sí, a diferencia del primero, me costó más tiempo, un poco más de un año, porque está divido en ensayos. Pero sí tiene como un mismo estilo (de redacción) que con ‘Pensándolo bien, pensé mal’ porque lo manejé como si se lo estuviera platicando a alguien. Odio escribir pero amo el haber escrito”.

Caminos diferenciados

Madero refiere que son dos procesos distintos escribir una canción que escribir para un libro. “Para una canción mi método es hacer la música primero y a esa melodía le pongo letra, lo que escribo está limitado por algo que ya preexiste. Un libro no tiene fronteras ni limites, no importa si es de 200 o 500 páginas, la idea tiene que estar plasmada, como sea tu estilo o como tú lo quieras trasmitir”.

Y además, el Pepe que escribe es uno muy distinto del que hace música. “Mi sonido lo trato de hacer serio, formal, profundo, con algún significado introspectivo, no quiero transmitir ningún mensaje positivo, no, más bien que tenga sustancia y esencia. Y el Pepe que escribe es más informal, es más desamarrado, no es algo serio. Esto no lo veo como una obra literaria, es algo que le cuento a un amigo, hay maldiciones, historias vacías, chistes malos y buenos, es la otra cara de la moneda”.

SABER MÁS

Prosigue su camino en solitario

Pepe alista un nuevo disco el cual grabará entrando el 2017, pero aún no sabe cuándo se publicará. También quiere desarrollar su primera novela de ficción, basada en el género del terror y para niños. Después de su visita a Guadalajara prepara conciertos en Toluca, Naucalpan, Santiago de Chile, Buenos Aires en Argentina y Lima en Perú.

LETRAS ENTRE MÚSICA

La filosofía de José Madero ha quedado reflejada en materiales sonoros como “Arroz con leche” (2000), “Para ti con desprecio” (2005) y “Bonanza” (2012), todos con Pxndx, mientras que en solitario ha presentado “Carmesí” (2016).