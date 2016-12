Pasión latina en la FIL

Tulipa Ruiz y la banda Adán & Xavi y Los Imanes animaron uno de los últimos conciertos en la FIL

GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2016).- Los sonidos cariocas y sudamericanos volvieron a engalanar el Foro FIL, esta vez a cargo de la brasileña Tulipa Ruiz y la banda Adán & Xavi y Los Imanes. Una noche de energía cálida, música latina y mucha entrega en el escenario se vivió el viernes en uno de los últimos espectáculos nocturnos de la feria del libro.

La primera en abrir el concierto fue Tulipa, quien con su excéntrica voz y la armonía de su banda con una fusión de ritmos latinos, formaron un vínculo íntimo con el público.

“Muchas gracias por su generosidad a quien conocía mi trabajo y a quien no, los dos están acá. La barrera del lenguaje nos divide pero estamos más próximos que lejos, somos hermanos y cada vez que un extranjero sale de su país le abre la puerta a otro para que él ente también, así que los espero a todos en Brasil”.

Tulipa se dijo muy agradecida de estar en México y de que existan eventos como la FIL donde hay cultura, lectura y música. Después siguió el turno de Adán & Xavi y Los Imanes, hay que subrayar que Adán Jodorowsky hasta antes de este proyecto había desarrollado su carrera musical bajo varios personajes como “Adanowsky”, “Amador” y “Ada”.

La agrupación abrió el show con “Finalidad”, Adán, adornado por una paliacata roja en la cintura dijo que la canción era el preámbulo para hacer la prueba de sonido.

“Antes de empezar este concierto, quiero decir que Xavi y yo nos fuimos al campo en Francia para grabar música con nuestro propio material, salieron 10 canciones que nos gustaron y de pronto nos encontramos haciendo giras en el mundo”. La velada prosiguió con “Fuera el dolor”, “I'm not the one”, “Along the way” y “Luna”. Xavi y Adán no dudaron en interactuar con el público haciendo los corear y tararear sus melodías.

EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA