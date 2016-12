Tienda contrata por primera vez a un Santa Claus de raza negra

Se trata del centro comercial Star-Tribune, el más grande de Estados Unidos

MINNEAPOLIS, ESTADOS UNIDOS (02/DIC/2016).- El centro comercial más grande de Estados Unidos tendrá este fin de semana y por primera vez el primer Santa Claus negro.

The Star-Tribune reportó el viernes que The Mall of America en los suburbios de Minneapolis contrató a Larry Jefferson para interpretar a San Nicolás.

Landon Luther, copropietario de Santa Experience, dijo que quiere "que Santa sea para todos, punto". Con eso en mente, emprendió una búsqueda nacional para un Santa diverso y encontró a Jefferson en una convención de Santas en Branson, Missouri, él era el único Santa negro de entre mil que estaban presentes.

Jefferson informó a WCCO-TV que para él ser este personaje navideño "no es gran cosa", porque "soy Santa, sólo que de color".

Mira todas las imágenes, AQUÍ.