David Bisbal lanza disco autobiográfico

El español dice que este álbum nace de un largo viaje por el mundo donde visitó EU, Inglaterra y Suecia

BARCELONA, ESPAÑA (02/DIC/2016).- David Bisbal se ha embarcado en un crucero en el Puerto de Barcelona para presentar "Hijos del mar", un disco "muy autobiográfico", en el que se mantiene fiel a su esencia pero busca un sonido "más electrónico", con el objetivo de conectar con "la música más actual", dijo el artista.

En una entrevista en una de las suite barco donde ha promocionado el álbum que sale a la venta, Bisbal explicó que "Hijos del mar" nació "a lo largo de un viaje" por el mundo, con paradas en Estados Unidos, Inglaterra y Suecia, donde se citó con los artistas que le ayudaron a encontrar un sonido "universal", que se acerque a "lo que se lleva ahora", es decir, "el pop electrónico".

Antonio Orozco, Pablo López, Vega, Andreas Öhrms, José Miguel Velásquez, Jeeves, Martin Wiik y Glen Eriksson son algunos de los músicos que han colaborado con Bisbal en este trabajo, que se verá por primera vez en directo el próximo 2 de junio en su Almería (sur de España) natal.

Para demostrar el giro musical que ha querido dar a su música, el cantante interpretó algunos de los temas de su disco ante las 300 personas, básicamente periodistas y miembros de clubes de fans de todo el mundo, invitadas al crucero anclado en el Puerto de Barcelona.

A pesar de que Bisbal hizo esperar casi dos horas a sus seguidores, los fans lo perdonan todo y escucharon embelesados "Antes que no", un tema que habla de la trayectoria vital y profesional del intérprete, "desde que era pequeño" y soñaba con dedicarse a la música, hasta el momento actual, cuando el éxito le sonríe gracias a "una actitud siempre positiva", según dijo.

Después cantó "Lo tenga o no", una tema "sobre ese amor enorme, el amor de tu vida, ese amor que si no ha llegado todavía, no te preocupes, porque seguro que llegará", aseguró el artista, ante la mirada enamorada de las admiradoras.

El tercer tema fue "Duele demasiado", dedicado a los niños que huyen de la guerra de Siria, un asunto que preocupa mucho a Bisbal, que ha decidido donar todos los derechos de autor de este tema a Unicef.

El nuevo sonido del que habla Bisbal se ha materializado sobre el escenario con el protagonismo que han ganado los teclados en el pequeño y exclusivo concierto.

Un recital de cuatro canciones muy celebrado entre los fans invitados a este "barco del amor", como lo ha llamado el músico.