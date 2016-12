El vuelo heroico de Clint Eastwood

El legendario actor toma el papel de director y productor para dar forma a la película 'Sully: Hazaña en el Hudson'

GUADALAJARA, JALISCO (02/DIC/2016).- La oportunidad de ser héroe puede tocar la puerta en cualquier momento, y el capitán Chesley Sullemberg lo aprendió de la manera más complicada, cuando el avión que piloteaba sobre el Río Hudson estuvo a punto de estrellarse.

Para entender el tamaño de su hazaña, debemos hacer un viaje al pasado. Es el 2009, cuando Chesley “Sully” Sullenberger, un piloto comercial, se convirtió en un héroe cuando, al poco tiempo de despegar, su avión se averió y el comandante logró realizar un espectacular aterrizaje forzoso del aparato en pleno río Hudson, en Nueva York, con 155 pasajeros a bordo.

La historia del hombre que evitó una catástrofe de enormes proporciones ya daba para ser una película de Hollywood, pero bajo la dirección de Clint Eastwood, se convierte en un largometraje que alcanza dimensiones épicas. “Lo que me impresionó al leer el guion por primera vez es que en ‘Sully’ vi a un verdadero héroe estadounidense”.

“Sully: Hazaña en el Hudson” es la película con la que Clint Eastwood regresa a la pantalla como director este viernes.

—¿Qué parte de su personalidad te impresionó más?

—Hizo lo impensable. En una situación dónde te encuentras en picada libre, hay muy poco tiempo para pensar en qué hacer. Yo sé volar helicópteros, y siempre procuras tener abajo un lugar para aterrizar por si algo sale mal. Los pilotos tienen en mente lo mismo, pero con menos espacio y tiempo para maniobrar.

—¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste al hacer la cinta?

—Leía y leía el guion y no podía dejar de pensar en toda la tragedia que se evitó. Entonces comencé a pensar en una secuencia de “sueño”, donde “Sully” imaginara cómo sería ese accidente de forma tan clara, que en la realidad haría todo lo posible por evitarlo. Y el espectador al verlo se daría una idea muy cristalina de la gigantesca desgracia que se evitó.

—Es la primera vez que trabajas con Tom Hanks, ¿qué viste en él para encarnar a “Sully” y qué cosas te impresionaron al ver su trabajo?

—Yo ya sabía que era un muy buen actor. He seguido su carrera por años. Por eso fue emocionante ver cómo adoptó el material que teníamos y lo hizo suyo, además de llevarlo más lejos. No me impresiona su trabajo, porque sé que es muy bueno, pero me deja muy satisfecho ver la manera en que es capaz de exceder lo que se espera de él.

Ahora puedo decir que es magnífico, el sueño de todo director. Es entregado, eficiente, puntual, eficiente y conoce sus diálogos.

—Aaron Eckhart encarna a Jeff Skiles, el co-piloto de “Sully”. ¿Cómo trabajaste con ambos actores para que formaran entre ellos el nexo de dos compañeros de trabajo que se conocen de toda la vida?

—¡Ellos lo hicieron solos! El trabajo de guion fue muy bueno en ese sentido y además contamos con la ayuda del verdadero “Sully” para que todo fuera lo más detallado posible.

La cuestión era que, teniendo todo lo anterior, lo hiciéramos creíble, tanto las relaciones entre los actores como las secuencias de la película. Todo tenía que funcionar un poco como reloj.

—¿Cómo fue la experiencia de filmar con un Airbus A320 real?

—El avión que conseguimos era idéntico al que sufrió el accidente, no podrías notar que eran dos diferentes. Entonces trabajamos muy fuerte en los fondos, para que fueran en posible, lo más parecido posible a cómo se veía el día del accidente.

Entonces, teníamos un avión flotando en el lago, y nosotros nos trepamos en una lancha para hacer las tomas desde los ángulos adecuados. Fue una experiencia tan divertida como extrema.

LAS QUE DEBES VER

Las que debes ver

• El Francotirador (2015)

• Invictus (2009)

• Gran Torino (2008)

• Cartas desde Iwo Jima (2006)

• Banderas de nuestros padres (2006)