'Yo seguiré en Televisa', asegura Joaquín López-Dóriga

CIUDAD DE MÉXICO (01/DIC/2016).- El periodista y conductor Joaquín López-Dóriga confirmó que sus dos programas en Televisa saldrán del aire; no obstante, señaló que él continuará en la empresa.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter habló de los cambios en la televisora.

“Les quiero compartir este anuncio, confirmar que efectivamente Televisa por cuestiones comerciales, que no de audiencia, ha decido cancelar la barra periodística de las 23:30 de la que yo formo parte, los martes con Chapultepec 18 y los jueves con la mesa de debate de Si me dicen no vengo.

“Termina pues este ciclo, yo seguiré aquí en Televisa preparando nuevos proyectos periodísticos que en su momento le daré a conocer. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos mis compañeros. Ha sido de verdad un privilegio y aquí seguimos, gracias”.

Además de la salida de las emisiones de López-Dóriga, dejarán de emitirse “La entrevista por Adela”, de Adela Micha, “Peladito y en la boca” de Víctor Trujillo y “Alebrijes: Águila o Sol” con Maricarmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares.