El nuevo amor de Mariah Carey

"Mariah y Bryan necesitaban algo de tiempo para ellos dos, para divertirse y sacar el máximo partido al afecto que se profesan el uno al otro. No dejaron de darse besos, de enfrascarse en largas conversaciones y, en general, de aprovechar que las playas estaban casi desiertas. Solo tienen ojos el uno para el otro y por eso su tiempo en la isla ha sido inolvidable. Se bañaron juntos en el mar, jugaron como dos niños pequeños y no pararon de reírse", reveló la fuente.

Una fuente a la revista Us Weekly, reveló la fuerte atracción que existe entre ellos y que ya no podía ocultarse más.

Mariah Carey being extra with her new man at the beach today. pic.twitter.com/ofATFoXLAy