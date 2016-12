Taylor Swift es la cantante mejor pagada de 2016

La cantante alcanza ingresos por 170 millones de dólares

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (01/DIC/2016).- Taylor Swift ha sido la cantante mejor pagada de 2016 con 170 millones de dólares, una cifra que le haces ser además la artista de cualquier género con más ingresos, según la revista Forbes.

Aunque la estadounidense no saca disco nuevo desde 2014 ("1989"), las ganancias de su última gira y su trabajo publicitario para diversas marcas la han aupado al primer lugar de la Lista de Músicos mejor pagados del año de Forbes.

El grupo británico One Direction, pese a su separación temporal, ocupa el segundo puesto, con 110 millones de dólares, ingresos procedentes en su mayor parte de la gira On The Road Again, seguidos de su compatriota Adele, con 80.5 millones, cifra conseguida principalmente con su último disco, "25", aparecido a finales del año pasado.

La incombustible Madonna está en la cuarta posición, con unos ingresos de 76.5 millones, debido principalmente a la última parte de su gira Rebel Heart, que inició en septiembre de 2015 y con la que consiguió 170 millones de dólares.

Muy cerca se sitúa Rihanna, con 75 millones de dólares, ingresos en gran parte publicitarios.

A continuación se sitúan Garth Brooks, con 70 millones; AC/DC con 67.5; Rolling Stones, con 66.5; Calvin Harris, con 63; Diddy, con 62; Bruce Springsteen, con 60.5; Paul McCartney, 56.5; Justin Bieber empatado con Keny Chesney con 56; U2 y The Weeknd, con 55, y Beyoncé, con 54 millones.