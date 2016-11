Disney, con la mira en 'revivir' a Obi Wan-Kenobi

Se encuentra en planes una nueva saga basada en las aventuras juveniles de 'Han Solo'

ESTADOS UNIDOS (01/DIC/2016).- El universo de Star Wars está en plena expansión desde que cayó en manos de Disney, aunque no está creciendo en todas direcciones. Ya se encuentra en planes una nueva saga basada en las aventuras juveniles de “Han Solo”, aunque el mismo estudio revela que la película “Rogue One: Una historia de Star Wars” (a estrenarse en diciembre) no tendría una secuela, pues todo lo que tiene qué contar la historia cabe dentro de la cinta. Sin embargo, el que podría tener una película en solitario es “Obi Wan-Kenobi”, el maestro del héroe de la saga, “Luke Skywalker”.

Ewan McGregor, quien encarnó al maestro Jedi en la pantalla grande, declaró que está dispuesto a empuñar nuevamente el sable de luz en alguna próxima película, que narre las aventuras del legendario guerrero, en una trama que se lleve a cabo durante los años de crecimiento de su pupilo Luke.

El gran problema ahora serían los planes de Disney para el personaje. De acuerdo al podcast “Rebel Force Radio”, los rumores apuntan a que al interior del estudio buscarían en efecto darle nueva vida al personaje de “Obi Wan”, aunque no sería hasta después del estreno del episodio IX (2019).

Los fanáticos de “Star Wars” no quedarán desamparados de aventuras galácticas, pues viajarán a las estrellas con al menos dos películas más de la saga principal, la próxima a estrenarse en 2017.