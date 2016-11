'Meme' se descubre en la fotografía

Emmanuel del Real, integrante de la banda de rock Café Tacvba, muestra su faceta detrás de la cámara en el libro 'Voy y vuelvo', novedad que presenta en la FIL

GUADALAJARA, JALISCO (01/DIC/2016).- Para el músico Emmanuel del Real, mejor conocido por su apodo “Meme”, tomar fotografías es algo natural, pero comenzó a hacerlo de manera más formal hace diez años cuando su esposa le regaló una cámara profesional.

“Empezamos a conversar mucho y creo que ella se dio cuenta que alguna inquietud traía, aunque la cámara es lo de menos, ese gesto (el regalo) me estimuló. Así empecé a tomar fotos en los viajes, en la calle y de pronto encontré situaciones, objetos, momentos que me decían algo y que ayudaron en mi búsqueda de ampliar el discurso y lenguaje creativo”, explica el también tecladista y vocalista de Café Tacvba con motivo de la presentación de “Voy y vuelvo”, libro en donde presenta al mundo su faceta de fotógrafo, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

El artista dice que entre la música y la fotografía encuentra paralelismos en el método creativo y de percatarse de las emociones propias. “Al revisar el archivo me dí cuenta que había momentos muy especiales, tenía que ver con lo que yo estaba sintiendo, la música y la composición no solamente son de aquello que uno quiere decir, sino que te traducen emocionalmente, físicamente. Te provoca o no te provoca. Es decir veo las imágenes un momento en el que yo estaba, en seguida me recuerda que allí tenía una emoción poderosa y la podía ver reflejada, o a veces la imagen, la situación, las personas, el objeto, es una radiografía de lo que veo”.

Confiesa que conforme explica su pasión descubre más cosas que le pasan con la fotografía. Por ejemplo dice que para él es una herramienta, un escape. “Lo titulé ‘Voy y vuelvo’ porque estaba tratando de sintetizar cómo llegué a esto y qué tenía en estas imágenes , tiene que ver con mi ir y venir de mi familia, mi casa, mi ciudad”.

El intérprete reflexiona sobre su sentir ante la fotografía y acota que no es que en sus imágenes el protagonista sea el fotógrafo. “Pero me dio la impresión que yo estaba buscando algo, con la foto me se sentía en paz, refugiado, y podía no ser no tanto ese personaje que soy en el grupo, como si hubiera tomado dos fotos, la que estoy viendo y lo que me pasa cuando lo veo”.

A la par “Meme” también ha realizado algunos proyectos musicales de manera solista, por lo que este libro y su individualidad musical son para él un proceso liberador. “No porque me quiera zafar del grupo, sino porque me libera de algunas creencias de lo que yo podía hacer, y en una etapa en la que yo era más estricto. Asumirme como fotógrafo fue un reto peor una vez que se fue conformando me dí cuenta que fue paralelo al sacar algunas canciones”.

Indica que eso lo hizo crecer como artista. “Me hacía falta decir algo que no había dicho en el grupo, no porque no pudiera decirlo porque somos muy abiertos, ahora me doy cuenta que la fotografía me ha ayudado desde otra óptica a la parte colectiva”.

LO QUE DEBES SABER

...Y también produce

Otra de las ocupaciones que tiene Emmanuel del Real es la de productor. El músico y fotógrafo se ha destacado al trabajar en lo discos “Bueninvento” de Julieta Venegas, “Casa” de Natalia Lafourcade, “Música libre” de Los Bunkers, “Sigue” de Bengala y Caballeros del Albeldrío”, de la agrupación Austin TV.

También participó creando la banda sonora de la película “Fuera del cielo”, en 2006.