Fabiola Campomanes, regresa a la actuación

CIUDAD DE MÉXICO (30/NOV/2016).- Tras dos años de estar ausente, Fabiola Campomanes dijo que se siente muy cómoda en su regreso a la actuación, ahora con varias producciones de comedia tanto en cine como en televisión.

Hace poco participó en la película "Qué pena tu vida", que se estrenará en salas del país este fin de semana, y en la que da vida a una mujer intensa, abusadora y que no quiere soltar a su ex marido, entonces de alguna forma le provoca celos con alguien más.

Asimismo, informó que este miércoles se transmitirá en el canal Comedy Central el episodio que hizo como Sor Juana Inés de la Cruz, pero en una versión "más divertida, cachonda y perversa", indicó.

De igual manera adelantó que en 2017 se estrenará la serie "Guerra de ídolos", en la que hizo mancuerna con la cantante María León, los actores Juan Pablo Medina, Alberto Guerra, Alejandro de la Madrid, entre otros.

Es una historia original para Telemundo, con personajes que considera, están llenos de matices y cosas muy atractiva para el público.

"Estuve un buen rato sin trabajar, estoy muy agradecida de este nuevo proyecto que me está gustando muchísimo", declaró a los medios.

"En unos meses se estrenará otra película en la que actué, la verdad ahorita el cierre del año me ha ido muy bien, aunque tengo cosas alternas, me encanta actuar, me apasiona mi carrera y jugar", concluyó Campomanes.