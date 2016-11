Estudios Universal tendrán atracción mundo de Nintendo

La temática ofrecerá una aventura con entornos amplios basados en el mundo tecnológico de la marca japonesa

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS (30/NOV/2016).- Los Estudios Universal de Osaka, Orlando y Hollywood tendrán como nueva atracción el mundo de Nintendo, anunciaron publicistas.

La atracción dará vida y ofrecerá una aventura con entornos amplios y temáticos basados en el mundo tecnológico de Nintendo, indicaron.

Plantas Piraña gigantes cobran vida, bloques, poderes de mejora y más, te rodean. Y Mario Bros y todos sus amigos estarán ahí para llevarte a un mundo completamente nuevo, se indicó en un comunicado.

En esa se entrará a un reino entero lleno de emoción, juegos, héroes y villanos icónicos de Nintendo.

Los visionarios creativos detrás de los mundos y personajes legendarios de Nintendo están trabajando junto con los equipos creativos detrás de las atracciones de gran éxito de los parques temáticos de Universal.

Su meta es dar vida a los personajes, acción y aventura de los video juegos de Nintendo dentro de los parques temáticos de Universal.

Y hacerlo de maneras nuevas e innovadoras. Toda la aventura, diversión que se experimenta a través de una pantalla ahora estarán de formas auténticas.

De esta forma, Nintendo estará en fecha por definir en los próximos años en áreas temáticas de Universal Studios Japón, Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood.

Los visitantes sentirán como si estuvieran jugando dentro de sus juegos favoritos, esta vez en la vida real.

Las nuevas áreas temáticas son el resultado de una alianza global entre Universal Parks & Resorts y Nintendo, dos íconos del mundo del entretenimiento.

La corporación Nintendo con sede en Kyoto Japón, es el pionero a nivel mundial en la creación de entretenimiento interactivo.

Nintendo ha vendido más de cuatro mil 400 millones de videojuegos y más de 696 millones de unidades de hardware mundialmente, incluyendo la actual generación Wii U, entre muchas más.

También ha creado íconos de la industria que se han convertido en nombres bien conocidos como Mario, Donkey Kong, Metroid, Zelda y Pokémon.

Los Estudios Universal de Hollywood recientemente lanzó su nueva atracción sobre Harry Potter en la que invirtió para su construcción 500 millones de dólares.

Esto después de estrenar en 2012 Transformers The Ride, en 2014 Minions de despicable Me y Fast and the Furious en 2015.