Justin Bieber alcanza discos de Diamante con 'Purpose'

La producción musical fue lanzada al mercado el 28 de agosto de 2015

CIUDAD DE MÉXICO (30/NOV/2016).- El álbum del cantante canadiense Justin Bieber, "Purpose", alcanzó en México Disco de Diamante, Disco de Platino y Disco de Oro por haber vendido más de 390 mil copias.



La Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (Amprofon) certificó estos reconocimientos.



La producción musical que da nombre a la gira internacional "Purpose world tour" fue lanzada al mercado el 28 de agosto de 2015.



Este cuarto álbum de estudio del intérprete ocupó el lugar número 86 del Top 100 Álbum de Amprofon en el mes de septiembre, y los temas más escuchados en plataformas digitales en octubre fueron "Love yourself", "Sorry", "What do you mean?" y "Company".



En el primer semestre del año, Bieber se posicionó en el segundo lugar del Top Streaming de Amprofon, sólo por debajo de Maluma con "Borro cassette".



Bieber estará de visita en este país para ofrecer conciertos en el Foro Sol, los días 18, 19 y 21 de febrero de 2017. Las dos primeras fechas se encuentran agotadas, de acuerdo con un comunicado de prensa.