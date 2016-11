'Estoy vivita y coleando', dice Kate del Castillo

Desmiente la versión que una revista difundió sobre su supuesta muerte

CIUDAD DE MÉXICO (30/NOV/2016).- Kate del Castillo desmintió la versión que una revista difundió sobre su supuesta muerte.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la actriz afirmó entre risas que está vivita y coleando y más feliz que nunca, contrario a lo que informó la revista "Star Mag".

Desde Los Ángeles, Kate declaró que no es la primera vez que se difunde información como esta: "Alguien por ahí me quiere muerta, ya van varias veces, no es la primera vez, a mí ya me da risa".

Sin embargo, también lo lamenta porque su familia se ha preocupado en varias ocasiones: "Gracias a Dios esta vez yo me enteré antes que ellos y pude hablarles".

La actriz mexicana se encuentra celebrando el primer aniversario de su tequila "Honor".