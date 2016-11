Trump inspiraría una película de catástrofes: Almodóvar

El cineasta español asegura que el presidente electo sería 'un gran personaje de ficción'

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (30/NOV/2016).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sería un gran personaje de ficción para "una película de catástrofes", dijo el cineasta español Pedro Almodóvar al inaugurar una retrospectiva de su carrera en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).

"Trump creo que va a inspirar mucho, sobre todo a los humoristas. Lo malo es que vamos a sufrir en nuestras carnes (...) Inspiraría seriamente una película de catástrofes", dijo Almodóvar a periodistas el martes de noche, antes del preestreno de su último filme, "Julieta", en el MoMA.

"Este tipo de personajes no parecen verosímiles en la vida real, él es un gran personaje de ficción. Tener que soportarlo en la realidad debe ser una enorme desgracia. Esperemos que se vaya pronto", dijo Almodóvar, ganador de dos premios Óscar, sobre el outsider populista que ganó sorpresivamente las elecciones contra la demócrata Hillary Clinton.

Antes de los comicios, Almodóvar había dicho que Clinton encajaba perfectamente en el rol de "una chica Almodóvar" por su fortaleza de carácter.

El MoMA proyectará hasta el 17 de diciembre los 20 largometrajes del célebre cineasta.

"Es muy emocionante estar aquí esta noche", dijo el español, recordando que en 1984, cuando tenía 35 años, el MoMA presentó su película "¿Qué he hecho yo para merecer esto?" en su festival anual Nuevos Directores/Nuevos Filmes.

"Es un sueño pensar que las nuevas generaciones, la audiencia más joven, puede ver mis películas de la primera hasta la última, en un orden cronológico" y "en una pantalla grande" agregó el director de 67 años.

Un drama contenido

"Julieta", la película más restringida de Almodóvar y muy diferente de todas las anteriores, está basada en los tres cuentos "Chance", "Soon" y "Silence" que la canadiense Alice Munro, ganadora del Nobel de literatura en 2013, publicó en la revista The New Yorker y en su libro de cuentos "Runaway".

El filme, que compite por el Oscar a Mejor película en lengua extranjera, cuenta la historia de una madre madrileña que busca sin parar a su hija de 18 años desaparecida misteriosamente.

"Después de haber hecho 19 películas, la posibilidad de hacer algo nuevo es muy atractiva. Me he caracterizado por el humor dentro de películas muy oscuras y muy dramáticas, pero aquí decidí hacer honor a Alice Munro, con un relato contenido, sin humor, sin pasiones. Y un drama, porque cuenta una historia muy dolorosa", dijo Almodóvar.

"Muchas veces uso el personaje de una madre, estoy muy interesado en la maternidad y en las relaciones de una madre con el resto de la familia. Pero creo que esta es la primera vez que hago un drama duro, tratando de ser muy discreto con el material debido al origen" literario del filme, explicó.

Lo más difícil, contó, fue trasladar los cuentos de Munro, que transcurren en Ontario, Vancouver y los bosques canadienses, "a mi cultura, a mi país". "Pero la fuerza de Alice Munro es tal que ha podido viajar miles de kilómetros y ser adaptada a un país tan diferente como es España".

La actriz española Rossy de Palma, una de las musas de Almodóvar y con un papel clave en "Julieta", le acompañó en el preestreno del MoMA. Lucía un elegante vestido largo de pequeñas lentejuelas plateadas, una torera de abundantes plumas negras y apretaba entre sus blanquísimas manos un gran sobre con forma de hoja de afeitar.

Rossy "posee un increíble perfil pero es mucho más que una nariz", dijo el director al presentarla al público.

"Estoy totalmente enamorada de esta película. Es casi mi favorita, luego de '¿Qué he hecho yo para merecer esto'?", dijo la actriz.

"Julieta" se estrenará en salas de Estados Unidos el 21 de diciembre.