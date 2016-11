Amanda Seyfried está embarazada de su primer hijo

La actriz y el actor Thomas Sadoski anuncian que serán padres

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (30/NOV/2016).- La actriz estadounidense Amanda Seyfried, protagonista de "Chicas Pesadas", está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el también actor Thomas Sadoski.



La noticia se hizo pública este martes cuando Seyfried asistió al lanzamiento de una fragancia, ceremonia en la que lució un vestido negro que dejaba ver su gravidez, la cual posteriormente confirmó durante una conferencia de prensa, de acuerdo con diversos medios internacionales.



Dos meses atrás la actriz había anunciado su compromiso con el también actor, con quien lleva más de medio año de relación; la pareja se conoció en 2015, cuando formó parte del elenco de la obra "The way we get by" que se presentó en Broadway.



"Tommy y Amanda se comprometieron hace escasos días y compartieron la feliz noticia con sus familiares y sus amigos más cercanos", aseguró a "People" una fuente cercana a la pareja.



Para la actriz, de 30 años, será su primer matrimonio, mientras que para Sadoski el segundo, tras haber estado casado durante ocho años con Kimberly Hope, de quien se divorció el año pasado.