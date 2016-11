Raphael espera que Trump no cumpla lo que prometió

El intérprete aborda el tema durante la presentación su nuevo álbum 'Infinitos bailes'

CIUDAD DE MÉXICO (30/NOV/2016).- El cantante español Raphael presentó su nueva producción discográfica "Infinitos bailes", que incluye 14 temas compuestos por noveles autores, entre quienes destaca la mexicana Paty Cantú y los ibéricos Dany Martin y Manuel Carrasco.



Y precisamente, el tema punta de lanza de este material inédito, "Aunque a veces duela', es de la autoría de Dany Martin.



"La idea de hacer este álbum es porque la gente que últimamente escucha mis canciones y me va a ver a mis 'shows', es un público muy joven. Así que pensé en grabarles un disco con letras que contengan el lenguaje que actualmente ellos hablan, porque para decir te quiero ya no dicen: "Dos gardenias para ti".



Dijo que por tal motivo buscó talento joven. "Debido a eso hemos elegido 14 temas de 13 españoles y una mexicana para que me hicieran estas canciones que son maravillosas".



Raphael aseguró que grabar este disco le ha dado una renovación total a su profesión y una nueva fuerza a su vida.



"Yo me considero aún una persona con mucha fuerza. Contrario a otras personas, porque entre más veterano soy más fuerza tengo, incluso hoy me siento más fuerte que cuando tenía 30 años".



De tal manera que, está seguro que por lo menos tres de las composiciones de este disco, se unirán a la larga lista de éxitos acumulados en su carrera.



Por otra parte, informó que debido a la larga temporada que hará en España y en otros países europeos, en 2017, no vendrá a México.



"Esa es la mala sorpresa que les tengo, no podré venir a México hasta 2018, pero cuando vuelva me van a tener una muy larga temporada".



Se le preguntó también su opinión respecto a Donald Trump, y con su peculiar manera de responder dijo:



"Yo lo único que espero y rezaré por ello, es que todas las barbaridades que ha dicho no las cumpla. Eso es lo mejor que nos puede pasar a todos".



"Infinitos bailes", contiene temas como "Aunque a veces duela", "La carta", "La duda desnuda", "Igual (Loco por cantar)", "Del principio hasta el fin", entre otras.



La lista de compositores que incluyó en su disco, destaca gente como Jorge Marazu, Vega, Paco Cifuentes, Virginia Maestro y Diego Cantero.