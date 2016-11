Tras del público millenial

HBO da a conocer los resultados de este año y adelanta novedades del 2017

CIUDAD DE MÉXICO (30/NOV/2016).- Producciones espectaculares, historias fuera de lo común y sí, ir a la caza de los espectadores millenials será la apuesta con la que HBO buscará mantener el liderazgo en la pantalla durante 2017, explicaron Gustavo Grossman y Paul Drago, ejecutivos de la cadena para América Latina, durante una charla en la Ciudad de México.

Celebrando 25 años de vida y 12 de presencia en el mercado latino, ambos ejecutivos señalaron que la cadena apostará por estrenos en formato lineal (esto es, un episodio por semana), a pesar de la fuerte competencia que en este rubro han impuesto plataformas como Netflix, que presenta toda la temporada de sus programas el mismo día.

“Valoramos la expectativa que provoca ver un capítulo a la semana, que mantiene la intriga de los espectadores y hace que las series se socialicen más. ‘Game of Thrones’, que ha roto todas las marcas de la cadena, es un buen ejemplo de eso. Fue tema durante meses”, apunto Paul Drago, al tiempo que reconoció que bajo ese esquema podría verse afectado el sistema de suscripciones.

Eso no significa que la cadena no esté lista para dar batalla en las plataformas digitales. A través de HBO Go ponen a disposición de los internautas sus principales franquicias, para ser disfrutadas a cualquier hora y de forma integral. “Además, cuenta con algunos extras como la presentación de películas independientes que solamente se presentan allí”.

Contentos con Chumel

El próximo 15 de diciembre termina la primera temporada de “Chumel”, el show conducido por Chumel Torres, vlogger e influencer. Al ser cuestionado por este medio sobre el resultado, Drago y Grossman lo califican como un proyecto “exitoso” para la señal, pues fueron “22 capítulos de esta temporada con una gran producción y un gran equipo legal detrás (risas); pues es lo que se necesita cuando apuestas por un programa sin censura. Tenemos ganas de seguir explorando este tipo de conceptos y nos sentimos abiertos a llegarle al público millenial”. De momento, no está amarrada la segunda temporada, aunque los dos miembros de la cadena aseguraron que la emisión tuvo buenos números tanto en la pantalla como la plataforma digital.

Grossman reconoció que el público millenial es “difícil de complacer” y de contentar, pues “critica con facilidad y crea tendencias en redes sociales; además de que tenemos que crear productos que nos den la respuesta sobre si él está dispuesto a pagar una suscripción”.

LA RENOVADA CARTELERA DE HBO

Estrenos, nuevas temporadas y finales que vienen

• “Game of Thrones”. La séptima temporada llegará a través de la señal a mediados de año, entre junio y julio. Su historia se separa de los libros y buscará sorprender a los espectadores.

• “Westworld”. Termina temporada el próximo domingo. La serie producida por JJ Abrams es el resultado un enorme éxito en Estados Unidos y es seguro que tendrá una segunda temporada. Aunque por el calibre de su producción, no hay fecha de estreno.

• “Big Little Liars”. Protagonizada por Nicole Kidman y Reese Whitherspoon. Miniserie que expone la vida de una serie de mujeres californianas aparentemente perfectas, pero con grandes misterios. Un asesinato lo perturba todo.

• “Crashing”. Levemente basada en la vida de su protagonista, ‘Pete Holmes’. Un comediante que rompe con su novia y tiene que irse a vivir de arrimado con sus amigos, todos comediantes y poco emocionados con la presencia de Pete.

• “Chumel en HBO”. Termina el 16 de diciembre. Un late show con una fuerte dosis de comedia e ironía política que busca conservar la esencia que Chumel despliega en sus redes sociales.

• “El jardín de bronce”. Serie rodada en Argentina. Un padre busca desesperadamente a su hija de cuatro años quien ha desaparecido La angustia y el misterio pronto lo transforman.

• “El hipnotizador”. En su segunda temporada descubrimos que ‘Arenas’ busca un refugio a sus problemas. Llega a un pueblito aparentemente apacible, que en realidad es un infierno silencioso.

• “La vida secreta de las parejas”. Serie brasileña producida y estelarizada por Bruna Lombardi. Una sexóloga explora lo que sucede cuando las barreras que todos construimos para ocultar nuestros secretos comienzan a derrumbarse.

• “The Deuce”. Protagonizada por James Franco quién da vida a un par de gemelos. Explora el inicio de la industria pornográfica en Nueva York allá por la década de los años 70.