Alexander Acha llega 'En corto'

El cantautor revela que será en enero de 2017 cuando visite Guadalajara, para dar a conocer su nueva faceta

GUADALAJARA, JALISCO (30/NOV/2016).- La fama que le viene de familia no es algo que hipnotice a Alexander Acha, él lucha por marcar su propio camino en la industria musical. El cantautor, hijo del también intérprete Emmanuel, reconoce que ganar terreno en la escena de la balada pop ha sido un caminar de retos, paciencia y esfuerzos.

Aunque el debut de su carrera lo catapultó a las altas esferas de la música gracias a “Te amo”, Acha confiesa que no todo ha sido aplausos, pues aunque conocía los mecanismos de la industria musical por el legado de su padre, forjar su propia trayectoria le ha demostrado que el éxito es una miel que requiere de tiempo, frustraciones y no bajar la guardia en los momentos más turbios.

Es por ello que a ocho años de recorrer los escenarios Alexander Acha apuesta por nuevos formatos que permitan expandir y aprovechar mejor su música y aunque se apega a las nuevas tendencias digitales de la industria, asegura que llevar su propio ritmo y estilo de trabajo es una satisfacción que se ve reflejada en el respaldo que el público le brinda en cada producción.

Así surge “No separarnos más”, su más reciente canción con la que marca una era diferente en su trayectoria con letras de su autoría que exploran lo sombrío e imperfecto que puede ser el amor, una faceta lírica nunca antes compartida.

“Hoy soy una persona más abierta y sincera en mis composiciones compartiendo el lado adolorido, vulnerable, frágil, humano, defectuoso en mis canciones, mis sufrimientos y heridas, algo que no hacía antes. Trato de buscar un equilibrio; hay música de todo, canciones que tienen letras un poco más sofisticadas, pero también lo cotidiano, de eso se trata el arte, un balance entre lo obvio pero dicho de una forma no cotidiana, que no suene repetitivo ni aburrido. El amor no pasa de moda, las frases sí”.

Lucha ante la industria

Alexander Acha destaca que ante lo efímero de la industria musical actual, es necesario adaptarse a las tendencias y exigencias del público en su consumo, pero también defender su perspectiva sobre cómo impulsar y proyectar su propuesta para no perder vigencia ante el bombardeo de nuevas canciones cada día en los formatos digitales.

“Hay cosas que esperar, que das por hecho, que algunas cosas serán un éxito y a veces no suceden, lo hacen en otros momentos de otras formas. Hubiera querido una carrera más constante sin tanto tiempo de espera entre canciones y discos, eso no me gusta. Sufro y trato de apurar lo más que se puede todo, el público comprende pero también se desespera. La ausencia de material nuevo te lleva al olvido, ahora es demasiada la propuesta que hay en la industria, si no estás presente al regresar cuesta trabajo”.

Visualizando el panorama, Acha revela que de momento ofertar un disco completo no está en sus planes, por lo que avanzar de canción en canción será su prioridad para aprovechar de mejor manera sus composiciones, y de paso reestructurar la forma en la que montará sus conciertos con “En corto”, un estilo bohemio, íntimo y con una copa de vino y cena asegurada.

“Aun con la redes sociales es muy difícil que la gente se entere de algo. Por eso no hice un disco, la juventud ahora hace sus propias playlist con las canciones que quieren, se desperdician muchas canciones, se quedan volando (...) El dinner-show es algo que se me ocurrió porque todo es muy parecido ahora, o haces un acústico o un auditorio, eso ya lo hice, hay cosas que se pierden, la interacción con el público, la intimidad, pero en ‘En corto’ podrás tomarte un vino mientras ves el show, quiero dar eso”, explica Acha al revelar que será en enero de 2017 cuando presente este formato en Guadalajara.