Fans llenan el Palacio de los Deportes para concierto de Guns N' Roses

La banda cerrará en México su gira 'Not in this lifetime'

CIUDAD DE MÉXICO (29/NOV/2016).- Los fanáticos de Guns N' Roses han comenzado a abarrotar el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

Los adeptos al grupo comandado por el vocalista Axel Rose llegan al lugar ataviados con playeras y sombreros de copa alusivos a la banda formada en 1985 y que destacara en los años 90.

Esta es la segunda presentación en lo que va del año del grupo californiano, que con dos presentaciones cerrará en México su gira "Not in this lifetime", en la que participan sus integrantes originales, como el bajista Duff McKagan y el guitarrista Slash.

Esta es la primera ocasión desde 1993 que los tres músicos compartirán escenario, tras resolver profundas diferencias personales.

La actual presentación fue anunciada a finales de septiembre, luego de que en abril se agotaran las localidades para sus dos presentaciones en el Foro Sol, a cuyo escenario Axel Rose salió en silla de ruedas debido a una fractura en la pierna izquierda.

Seguidores como Sandra Aragón y José Ramírez llegaron desde San Luis Potosí al Palacio de los Deportes para ver a una de las bandas que, dicen, "los marcó" en su adolescencia. Y no escatimaron en gastos ni tiempo: compraron boletos para las dos presentaciones.

Antes de empezar el concierto, los fanáticos conviven entre ellos a la espera de corear canciones como "Welcome to the jungle", "Paradise city", "You could be mine", "Sweet child of mind" y "November rain", entre otras que hicieran legendario a este grupo.