Detienen indefinidamente grabaciones del 'reality' de las Kardashian

Suspenden la serie debido a los recientes acontecimientos que ha pasado la familia

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (29/NOV/2016).- Debido a los recientes acontecimientos en la familia Kardashian, los productores del reality show "Keeping up with the Kardashians" decidieron suspender las grabaciones.

Si bien este programa se dejó de grabar desde el pasado 3 de octubre, a causa del robo a mano armada que sufrió Kim en París, la reciente hospitalización de su esposo, el rapero Kanye West, propició que el equipo decidiera no reanudar la filmación este año.

Lo anterior de acuerdo con TMZ, portal que añade que la producción cuenta actualmente con material suficiente para la serie, aunque se lamenta no poder grabar las fiestas decembrinas.

Por el momento quedará detenida la filmación para lo que resta de 2016, y se prevé que continuará suspendida por más tiempo.

"Keeping up with the Kardashians" se transmite por E! desde el 2007, actualmente va en su décimo segunda temporada.