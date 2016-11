Romance de mucho 'Calibre'

La agrupación sinaloense busca alimentar su diversidad de temas mezclando las baladas románticas con los corridos y la música regional mexicana

GUADALAJARA, JALISCO (29/NOV/2016).- Negar sus inicios no es algo piense Calibre 50, pero ahora el cuarteto originario de Mazatlán, Sinaloa, ha decidido marcar una nueva faceta en su peculiar estilo norteño y enfocar sus letras a un estilo más romántico.

Edén Muñoz, vocalista y compositor de la agrupación, explica que pese a que el corrido fue el género que los catapultó a la fama en su debut sobre los escenarios en 2010, Calibre 50 ha encontrado una fascinación por las baladas y el romanticismo, colaborando con Ricardo Montaner, terreno que les ha permitido cambiar la perspectiva que el público tiene sobre sus integrantes y canciones.

“Ha sido un proceso difícil bajarle a la intensidad a Calibre 50, incluso desde el nombre. Cuando la gente comenzó a saber de nosotros pensaba lo peor. Los corridos son nuestro fuerte, pero es una decisión momentánea, no de cambiar completamente, pero sí de poco a poco bajarle a los corridos y meternos a otras vertientes que también gustan y son parte de nuestra cultura como el ranchero, lo romántico y el pop, queremos más versatilidad. Calibre 50 pesa, eso es lo que queríamos”.

Alistando los detalles para presentarse por primera vez en el Auditorio Telmex el próximo 2 de diciembre, Edén Muñoz destaca que explorar también otros escenarios diferentes a los palenques y ferias permite que Calibre 50 replantee la estructura de sus espectáculos en vivo, su repertorio y las ambiciones del grupo de la mano de su más reciente producción “Desde el rancho”, de la que ya se desprende el tema “Siempre te voy a querer”, que presenta un lírica nueva para la agrupación.

“Estamos tratando de proponer un show diferente, que la gente vea a Calibre 50 de una manera en la que no la han visto. Estamos sorprendidos con ‘Siempre te voy a querer’, un tema que es arriesgado como muchas de las cosas que ha hecho Calibre 50, una canción que comienza platicada, tiene coros diferentes. Desde que salió el disco es una de las canciones que más ha repuntado, se hizo viral, será una carta fuerte en el Auditorio Telmex”.

Diversifican al norteño

Aunque cambiar por completo de género no es una prioridad para Calibre 50, Edén Muñoz recalca las intenciones de seguir colaborando con otros exponentes lejanos a su estilo norteño, pues a raíz del intercambio lírico con Ricardo Montaner y otorgarle su éxito “Aunque ahora estés con él”, los sinaloenses no dudaron en adaptar la balada “Será” de Montaner a la tuba y el acordeón y descubrir nuevos públicos.

“Crecimos con la música de Ricardo Montaner, es una figura que alimenta el estilo de Calibre 50. El tema “Será” ha sido un reto de los más difíciles en el estudio, vocal y musicalmente, creo que se hizo un buen trabajo y gustó a la gente. Estos intercambios nos abren otras ventanas incluso hasta en Venezuela, la música no tiene fronteras, no hay que etiquetar al género regional, es música mexicana al final de cuentas, queremos que todo el mundo voltee para acá”.

Pese a desconocer la posible invitación para que Calibre 50 participe en la producción de “La doble vida de Estela Carrillo”, telenovela que sería dirigida por Rosy Ocampo, Edén Muñoz no descarta que los músicos pudieran formar parte del elenco junto a otros colegas mencionados como Julión Álvarez o Espinoza Paz.

“Yo no estaba enterado, pero sí está la propuesta se analiza. Siempre hemos dejado en claro que en Calibre 50 somos músicos, nos gusta cantar y componer, pero actuar a mí no se me da, sería algo complicado, pero sí se da la oportunidad para una escena o algo leve, claro que lo haríamos, pero trabajar de lleno en una telenovela es pesado, ya lo hemos visto con las grabaciones de la entrada de ‘Que te perdone Dios’, preferimos estar en el estudio”.

Refuerzan cercanía

Edén Muñoz señala que a través de sus videos musicales, Calibre 50 ha podido establecer una cercanía especial con el público al filmar sus historias en pueblos mexicanos para destacar la belleza natural y la arquitectura tradicional del país, además de comenzar a proponer tramas audiovisuales que generen empatía con la audiencia con temas de concientización como la lucha contra la violencia a la mujer, como lo harán en el estreno de “Siempre te voy a querer”.

“Es la línea que hemos adoptado en los videos, ahora sigue uno muy bonito, tratamos de trasmitir un mensaje positivo en apoyo a ciertas organizaciones o temáticas sociales como el maltrato a la mujer, ahora es la historia de un niño, del amor del hijo que defiende a su madre sobre todas las cosas”, apuntó.