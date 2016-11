Lucía Méndez y su problema con Madonna

La cantante mencionó un incidente que vivió en un concierto de 'La Reina del Pop'

CIUDAD DE MÉXICO (29/NOV/2016).- No sólo es la reina del drama; también de la exageración y es que hoy durante una entrevista televisiva, la cantante y actriz, Lucía Méndez mencionó un incidente que vivió en un concierto con Madonna.

Comentó que recientemente acudió a un show de “La Reina del Pop” en México y se encontraba sentada en la tercera fila: “Entonces todo mundo estaba de pie y yo no, porque traía lastimada una rodilla. Cuando ella salió y me vio sentada, me decía ‘stand up (de pie)’, y yo le dije, ‘¿qué?’, entonces me decía, ‘¡que te pares!’, en inglés, y yo dije no me voy a parar”.

Aunque Méndez trató de explicarle a Madonna que no se podía levantar por su problema en la rodilla, la cantante estadounidense le agredió verbalmente.

Posteriormente, según la cantante mexicana, la “Reina del pop” “volvió a gritar y se puso como enojadísima y llegaron los de seguridad, y le dije I’m going to call my lawyer, ‘voy a llamar a mi abogado’, yo compré mis tickets y no me quiero parar”, concluyó Méndez, quien agregó que se la pasó sentada el resto del show.

Cabe adelantar que la intérprete de “Corazón de piedra” anunció que el 10 de diciembre se presentará en el Teatro Metropolitan, en la Ciudad de México, con el espectáculo denominado “En Escena”, en punto de las 8:30 pm.