Evan Rachel Wood revela que fue violada en dos ocasiones

Compartió en Twitter una carta donde habló sobre las experiencias que vivió

CIUDAD DE MÉXICO (28/NOV/2016).- La actriz estadounidense Evan Rachel Wood, protagonista de "Westworld", reveló que fue violada en dos ocasiones.

Compartió en Twitter una carta que envió a la revista "Rolling Stone" y en donde habló sobre las experiencias que vivió.

Señaló que la situación aún le afecta y no quiere ser vista como alguien que sólo busca atención.

“Estoy de pie. Estoy viva. Estoy feliz. Estoy fuerte. Pero aún no estoy bien… No es que puedas superarlo, es que nunca eres la misma, o quizás no he llegado hasta ahí”, escribió.

“Sí, he sido violada. Por mi pareja mientras estábamos juntos y en otra ocasión, por el propietario de un bar. La primera vez no estaba segura de que fuera una violación si fue algo hecho por una pareja… y la segunda vez pensé que había sido mi culpa, que debí haber peleado más”.

La actriz dijo que esos sucesos ocurrieron hace muchos años y antes de que tratara de suicidarse.