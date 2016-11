Shannen Doherty inicia terapia de radiación

La actriz publicó una imagen en Instagram en la que luce con bata en el hospital

CIUDAD DE MÉXICO (28/NOV/2016).- La actriz estadounidense Shannen Doherty, famosa por la serie “Beverly Hills 90210”, inició su terapia de radiación, como parte de su lucha contra el cáncer de mama.

En su cuenta de Instagram, Shannen publicó una fotografía en la que luce con bata en una instalación médica.

“Primer día de tratamiento de radiación… La radiación es aterradora para mí. Algo de no ser capaz de ver el láser, ver el tratamiento y tener está máquina moviéndose alrededor tuyo me asusta. Estoy segura de que me acostumbraré … pero justo ahora… lo odio”, escribió.

En agosto pasado, Shannen reveló que el cáncer parecía haberse extendido.

“Tuve cáncer de seno que se extendió a los ganglios linfáticos y de una de mis cirugías descubrimos que algunas de las células cancerosas podrían haber salido de los ganglios”, explicó.