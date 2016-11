Martha Carrillo, divorciada pero virgen

La conductora presentó en la FIL su libro que habla del difícil proceso del divorcio

GUADALAJARA, JALISCO (28/NOV/2016).- La vida es de ciclos, la gente se enamora, termina la relación, supera el duelo y abre una nueva página. Pero en el proceso a unos les cuesta superarse más que a otros. Martha Carrillo comparte que la segunda causa mayor de estrés en el ser humano es el divorcio -en primer lugar está la muerte física- pero desde su perspectiva este evento no tiene por qué ser el final de todo, por el contrario es un recomenzar.

Y de eso habla en su libro "Divorciada pero virgen", un texto que no sólo es de acompañamiento, también es un manual que cuestiona, que confronta y que da respuestas, no sólo en el área emocional, también en el contexto etimológico e histórico.

"Este es un libro que habla de este difícil proceso que es el divorcio, bajo la propuesta de no pensar en él como un fracaso, sino simplemente como el cierre de ciclo con una persona. Y cuando hablo de divorcio quiere decir de una separación en una pareja, o cuando se rompió el compromiso emocional que tú haces con alguien".

Aunque el libro se refiere siempre en femenino, Martha hace énfasis en que es un texto para todos los que atraviesan por la ruptura, parejas homosexuales, noviazgos, o quienes están pensando en divorciarse. "Los procesos de separación no tienen que ver ni con el género ni con nada, más que con tu parte emocional. Todos amamos, sentimos enojo y miedo, no importa quién eres, el chiste es que cuando estás en un evento de estos el corazón se te rompe y sientes que te falta el aire, no puedes respirar por el dolor es intenso".

El libro no está en pro de llevar acabo la acción, porque incluso en las primera páginas ofrece contenido para que las parejas trabajen en ellas mismas y revisar si hay solución. "Cuando vives una muerte emocional, te das cuenta lo difícil que es el proceso de duelo que hay que vivir y como salir y reinventarte, por eso el título de 'Divorciada pero virgen' porque mucha gente me pregunta que por qué ese nombre, pero tiene que ver con que habla de esta virginidad emocional, de poder reinventar, pero comenzar desde cero".

