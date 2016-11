La Orquesta Nacional Típica de China pone de pie al Telmex

Más de 100 músicos tocaron instrumentos de cuerda, viento y percusión

GUADALAJARA, JALISCO (28/NOV/2016).- La Orquesta Nacional Típica de China, dirigida por la compositora y arreglista Jiang Ying, así como los directores residentes Liu Sha y He Jianguo, además del concertino Tang Feng, se presentó con gran éxito la tarde de este domingo en el Auditorio Telmex.

Ante cuatro mil personas que se dieron cita en este auditorio, más de 100 músicos tocaron instrumentos de cuerda, viento y percusión como erhu, sheng, banhu, zhonghu, xiao, ruan, souna y pipa, hechos de bambú, madera o pieles de animales.

Silk Road, A Moonlit Nicght on the Spring River, Impression Suite, Bird’s Happiness, Before & After Lives, Big Tune, Chun-Han War, A Fishing Boat Song at Dusk, The Moon Reflected on Er-quan, Rhapsody of Xintianyou y Yellow River fueron los temas del programa de dos horas de duración.

Al finalizar el concierto, la Orquesta sorprendió interpretando “Cielito Lindo”, tema que ganó los aplausos de pie de todos los asistentes.