Hay 27 aspirantes para el Oscar de animación

Las películas concursantes van desde 'The Angry Birds Movie' hasta 'Zootopia'

GUADALAJARA, JALISCO (28/NOV/2016).- El canal de YouTube Capture Cinema dio a conocer un video que enlista a las 27 películas que buscarán, primero, la nominación al Oscar a Mejor Película Animada, y luego el premio de Hollywood.

Desde "The Angry Birds Movie" hasta "Zootopia", pasando por "Moana", "Kung Fu Panda 3, "Trolls" o "Buscando a Dory" y la japonesa "Your name", el video recorre a las aspirantes de un año en el que varias productoras dieron a conocer más de un título, hasta establecer un récord de cintas aspirantes.

La Academia de Hollywood entrega el premio al mejor largometraje animado desde la ceremonia de 2001, cuando ganó "Shrek". Sin embargo, es Pixar el estudio con más premios, ocho hasta ahora.

Casi siempre gana una película de producción estadounidense: entre las 15 premiadas hasta hoy, 13 han sido de ese origen; una más fue británica ("Wallace y Grommit y la maldición de los vegetales") y una más, japonesa, la única hablada en idioma distinto del inglés: "El viaje de Chihiro", del estudio Ghibli y el director Hayao Miyazaki.

Las nominaciones al Oscar serán dadas a conocer el 24 de enero de 2017; la ceremonia de premiación será el 26 de febrero.