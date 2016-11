Ex integrantes del grupo 'La Ley' forman nueva banda

Se trata de 'Día Cero', proyecto del cual fue excluido el vocalista Beto Cuevas

SANTIAGO, CHILE (28/NOV/2016).- Cuatro ex integrantes de la desaparecida banda chilena "La Ley" conformaron en las últimas semanas el grupo "Día Cero", proyecto del cual fue excluido el histórico vocalista Beto Cuevas.



Luciano Rojas, Rodrigo Aboitiz, Mauricio Clavería y Pedro Frugone se volvieron a reunir para dar vida a la nueva agrupación, la cual tiene como voz principal a Ignacio Redard, integrante junto a Aboitiz del dúo pop electrónico "The Plugin".



"Día Cero" estrenó en las últimas horas, en las redes sociales, su primer single, "Ecos", con el cual se dio inicio al nuevo proyecto de los exmúsicos de "La Ley", banda icono de la década de los 90 y 2000 en América Latina.



El nuevo grupo, que reúne según sus integrantes al "80 por ciento de la historia de La Ley", tocará los principales temas de la banda que se desintegró en julio pasado luego que Cuevas anunciara el fin del proyecto que hasta ese minuto conformaba con Frugone y Clavería.



En diálogo que publicó este lunes la edición digital de La Tercera, Clavería, quien se encuentra radicado en México desde hace varios años, dijo que "la idea de hacer algo con Coti (Aboitiz) y Luciano (Rojas) nos venía dando vueltas hace rato, sobre todo cuando estábamos en la crisis que terminó con La Ley".



"Siempre lo conversábamos con Pedro (Frugone), sentíamos que ese círculo no se había cerrado", comentó.



Añadió respecto a su exbanda que "no se puede vivir con fantasmas. Estamos agradecidos de esa etapa, pero ya fue, ya es historia y esto es nuevo. Todos pertenecimos a ese grupo y hay un sonido en común".



Respecto al fin de "La Ley", el baterista comentó que "las razones de la separación fueron muchas. Pero en esta vida de "La Ley" hubo mucho cansancio y agotamiento, no nos pusimos de acuerdo como hubiéramos querido. Eso nos liquidó. Fue muy triste y fue una decisión personal de Beto (Cuevas)".



Frugone, en tanto, comentó que la reunión de los exintegrantes de "La Ley" "era tan obvio, porque teníamos algo muy fuerte entre nosotros. Y hay cosas que uno no puede aguantar en la vida: si uno quiere darse un gusto y piensa que alguna vez tuvimos tanta onda para componer, para qué íbamos a dejar que eso se diluyera entre los dedos".



En cuanto a su exgrupo dijo que "yo me quedo con lo bueno, pero La Ley hoy debe descansar de manera definitiva, al menos seis pies bajo tierra".



Rojas añadió que "aceptamos de inmediato (reunirse con sus excompañeros), porque para mí era una forma de cerrar círculos en la vida. Yo tenía esa deuda pendiente".



Aboitiz reconoció en tanto que puede haber fanáticos de "La Ley" a los que no les guste la nueva agrupación, "pero aquí hay algo claro: esto no es La Ley. Respetamos el pasado, pero también proponemos algo nuevo".