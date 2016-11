El renacimiento de Tessa Ia

Con el disco “Correspondencia”, la también actriz experimenta en el sendero de la música

GUADALAJARA, JALISCO (28/NOV/2016).- Transformación. Los ojos de Tessa Ia apuntan al cielo al momento en el que se le cuestiona sobre cómo quedará enmarcado el 2016 en su vida. Tuerce suavemente la boca unos momentos antes de encontrar en su mente las palabras que busca: “Como una crisálida a punto de salir del capullo tras una larga metamorfosis. Así es mi año. Uno de mucha transformación”.

Ia se ganó un espacio en la mente de muchos cinéfilos gracias a su desgarrador trabajo en la película “Después de Lucía”. Pero la fragilidad y el dolor que plasmó en aquel papel quedan muy atrás cuando expone su nueva cara: La musical.

Tessa define su placa debut, “Correspondencia”, como un disco intimista, con toques de rock y folk. Cada canción es una exploración muy personal de aquellas personas con las que ha mantenido una relación estrecha en su vida, y sí, eso la incluye a ella misma. “Aunque la que me dedico a mí, curiosamente, es la última del disco (“Incendio”). No fue algo intencional, pues fue hasta que tenía todas las canciones hechas que me di cuenta que giraban en una misma dirección”.

Tessa se acomoda para una larga charla. De conversación fácil y sonrisa eterna, presume tanto el disco como el resultado de una larga evolución.

—¿Tenías mucho tiempo con la idea de hacer un disco?

—No, no fue planeado. Escribía mucho, eso sí, pero no para hacer un disco. En mi caso era un proceso de depurar demonios, que poco a poco se fueron transformando en canciones, y a partir de ellas, comenzó a tomar forma el disco.

—¿Tenías algún proceso para encontrar la inspiración o la musa creativa?

—Solamente no forzar la creación de temas. La creatividad para mí es generosa, te da en la medida que tu le ofrezcas algo a cambio.

—¿Y tú qué le dabas?

—Disciplina. En general trato de escribir todos los días, pero sin que necesariamente sea para que termine siendo una canción. Pero cuando me propongo componer una pieza musical entonces sí, me encierro, ¡todo el día y la noche si es necesario! (risas).

—Al ser tu primer disco, ¿pasaba que las letras no llegaran, o tardara demasiado?

—Puede llegar a ser desesperante, sí (risas). En general mis canciones llegan tras un proceso muy largo, a veces cuando creo que ya van a salir, es justo que sucede lo contrario.

—Suele ocurrir que los músicos siempre quieren seguir trabajando en el disco. Una pieza más, un guitarreo por aquí o por allá. En tu caso, ¿no te costó soltar “Correspondencia” y decir “ya está terminado”?

—No. Siento que por haber sido mi primer producción musical estaba muy abierta a escuchar opiniones, observar y aprender. Cuando entregué las letras a los productores, jamás estaban listas para grabar, eran mucho más intuitivas. Ellos me ayudaron, me daban lecciones, me enseñaron como convertir esos escritos en piezas más concretas y al final, viables.

—Un cantante que no protesta es el sueño de todos los productores, ¿sabías?

—(Risas) ¡Es que es mi primer disco! Ya veremos después (risas).

—¿Con qué pieza de “Correspondencia” sientes que tienes hoy por hoy una conexión especial?

—Todas nacieron como cartas para alguien más, pero “Incendio” está dedicada a mí...es una especie de resolución a mi estilo de vida. Es una letra fuerte y me gustaba mucho desde siempre, pero desde que la estoy tocando en vivo le he descubierto más cosas. Es una emoción increíble que la gente se apropie de la letra, haga suya la interpretación y se conecten con tu trabajo. Es allí cuando las canciones se transforman.

EL DATO

Talento disfrutable

En la plataforma YouTube, ya se encuentran disponibles los videos “Acicálame”, “Búfalo” y “Ultravioleta”, todos sencillos que se desprenden de “Correspondencia”.

Enfocada en la música

El próximo año, Tessa estará enfocada en la música. Afirma que tiene en espera el estreno de dos películas, siendo una de ellas la cinta “Camino a Marte”, bajo la dirección de Humberto Hinojosa.

La intérprete asegura que de momento no tiene pensado contemplado sumarse a ningún proyecto cinematográfico o en televisión, por lo que al menos el primer semestre de 2017 lo estará consagrando a la promoción y presentación de su disco.