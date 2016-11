CD9 arranca su gira 'Revolution' en la Ciudad de México

La agrupación juvenil se presenta ante más de 15 mil fanáticos

CIUDAD DE MÉXICO (27/NOV/2016).- Más de 15 mil fanáticos disfrutaron este sábado del inicio de "Revolution", la nueva gira del grupo CD9 en la Arena Ciudad de México.



Una vez más la agrupación regresó a este recinto capitalino para armar la fiesta en grande, pero en esta ocasión con algunos invitados especiales, nuevas rolas y mucha parafernalia.



Luego del "show" de apertura del cantante Calum, el concierto dio inicio cuando Jos, Alonso, Freddy, Alan y Bryan aparecieron en el centro del escenario con playeras blancas y chamarras negras brillantes.



Destellos de humo, lluvia de serpentina y pelotas gigantes fueron parte de la producción de este recital, en el que se exhibieron varios videos en una pantalla gigante que complementaron las 24 canciones sonadas.



"¿Cómo está la Arena Ciudad de México? Se ven guapísimas, queremos pasar una noche inolvidable junto a ustedes y que lo tengan guardado en sus memorias", saludaron los anfitriones.



"Off the wall", "Guilty pleasure" y "Lo que te hace perfecta" fueron los anzuelos para que todas las niñas y adolescentes no quitaran la vista del entarimado.



Los gritos ensordecedores no cesaron durante las dos horas en el que la "boy band" desbordó energía y coqueteó con sus admiradoras.



La primera dupla llegó en "Own the night" junto al trío español Sweet California, compuesto por Alba, Tamy y Sonia, con quienes el quinteto bailó "estamos contentas de estar aquí, los queremos, coders", dijeron ellas.



Además, compartieron el escenario con la balada "Vuelves", que fue coreada por las miles de seguidoras que llevaban algunas pancartas, y que también plasmaron el nombre de la banda mexicana en sus mejillas.



Enseguida, en "Eres", CD9 cantó con la también agrupación juvenil Layl, con la que crearon una atmósfera romántica y al lado de Alex Hoyer hicieron sonar "Déjà vu".



"¿Qué les parece si para seguir la fiesta continuamos con esta canción que es la favorita de muchos?", preguntaron antes de "Me equivoqué" y "Lo que yo te di".



La alegría continuó en esta cita, donde los intérpretes además de deleitar con "The party", "Jaw dropper", "Amiga" y "A tu lado", se tomaron una foto con su público, pero además hicieron el "mannequin challenge", es decir se quedaron inmóviles durante algunos minutos.



"A la cuenta de tres nadie se mueve", pidieron, mientras que todos obedecieron y dos cámaras grabaron a los artistas.



Antes del siguiente bloque de canciones que incluyó "Herida mortal", "Ven dime que no", "Error perfecto", "Dime", "Uno mismo" y su éxito "Ángel cruel", hicieron una petición: "queremos ver que estén cantando y bailando".



Previo al bloque final con "Get dumb", "Apuesta", "I feel alive, "Shakespeare & serenatas" y "Más lejos que el Sol" enloquecieron al público con unos sacos brillantes iluminados con luces led.



También confesaron que en el "backstage" estaban muy nerviosos por presentar este nuevo espectáculo, pero les provoca felicidad saber que fue del gusto de todo el mundo.



"Nos sudaban las manos, no saben lo feliz que nos hacen que cada que salimos, ustedes nos reciben con todo su amor", confesó Alan.