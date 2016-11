Fallece actor Ron Glass, de 'Barney Miller', a los 71 años

Murió de una falla respiratoria, de acuerdo con su representante Jeffrey Leavett

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (26/NOV/2016).- El magnífico actor Ronn Glass, que interpretó numerosos personajes y es más conocido por su papel como el detective sociable y a veces sarcástico Ron Harris en la comedia policial "Barney Miller", transmitida desde hace mucho tiempo, ha fallecido. Tenía 71 años.

Glass murió el viernes de una falla respiratoria, dijo el sábado su representante Jeffrey Leavett a The Associated Press.

"Ron era un hombre humilde, cordial y bondadoso", afirmó Leavett, amigo de mucho tiempo del actor. "Era una absoluta delicia verlo en la pantalla. Mis palabras no expresan mi pesar de manera apropiada".

Aunque era mejor conocido por su papel en "Barney Miller", Glass interpretó decenas de papeles en su carrera televisiva y cinematográfica, que se remonta a principios de la década de 1970.

Caracterizó a Derrial Book, el pastor espiritual con un pasado nebuloso en la serie de ciencia ficción de 2002 "Firefly" y su secuela cinematográfica de 2005, "Serenity".

Interpretó a Felix Unger, un personaje de personalidad distinta a la de su compañero de cuarto Oscar Madison, ”caracterizado por Desmond Wilson” en "The New Odd Couple", la nueva versión en la década de 1980 del espectáculo original de Broadway, película y serie de televisión.

La nueva versión tiene como elenco a actores negros en los papeles principales. Unger es un tipo puritano estrafalario que viste traje y se ve obligado a compartir un apartamento con su amigo Madison, que siempre anda desaliñado.

Glass también dio voz a Randy Carmichael, el genial vecino y padre de cuatro niños en la popular serie de caricaturas "Rugrats" de Nickelodeon y su secuencia "All Grown Up".

También salió en programas como "Friends", "Star Trek: Voyager" y "Designing Women". Más recientemente participó en episodios de "CSI: Crime Scene Investigation" y "Agents of S.H.I.E.L.D."

Sus primeros papeles incluyen "All in the Family", "'Maude", "'Sanford and Son" y "Hawaii Five-0".