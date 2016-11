'Uno tiene derecho a no perdonar, pero no a vengarse'

''Labio de liebre'' es una obra teatral que pone a reflexionar sobre la venganza y el perdón

GUADALAJARA, JALISCO (26/NOV/2016).- En el teatro de Fabio Rubiano hay una solicitud concreta para el espectador: póngase en los zapatos del otro. Todo el teatro es así, pero el trabajo de este dramaturgo y director colombiano lleva al público a los zapatos de aquellos que nos han lastimado, asaltado, abusado y matado.

No para justificar a los criminales, a los corruptos ni a los abusivos, sino para pensar de otra forma las razones de sus actos, que, en el fondo, son las razones de los problemas de nuestra vida social.

Después de haber visitado Guadalajara hace dos años, Rubiano vuelve a la ciudad con un espectáculo producido por la compañía Petra, en la que él trabaja, y el Teatro Colón, del Gobierno colombiano: ''Labio de liebre'', una obra de teatro que pide al espectador reflexionar sobre lo que significan dos polémicas figuras alrededor de la justicia: el perdón y la venganza.

En ''Labio de liebre'', un paramilitar que ya cumplió su condena se va a vivir a un lugar en donde puede empezar de nuevo, pero el sitio empieza a llenarse de aquella gente a la que él lastimó. Rubiano, director y autor de la pieza, subraya que no es una historia de fantasmas: es gente de verdad, terrenal y viva, enfrentada a su agresor.

Rubiano pide, primero, evitar el pensamiento que divide al mundo en buenos y malos. "En 'Labio de liebre' todos tienen pecados en algún momento, son víctimas pero también pueden ser victimarios. Obviamente no estoy igualando, no estoy equiparando el nivel de maldad. Lo que sí deja claro la pieza es que, pase lo que pase, usted no tiene por qué venir a matar".

De acuerdo con el director, la trampa está en confundir justicia con venganza, aunque admite que el perdón es, por lo menos, difícil: "Muchas veces se dice: un violador: a ese tipo hay que matarlo, hay que cortarles las manos a los ladrones. Es absurdo: ¿solucionamos la violación o el robo con un asesinato? Eso nos impide entender dónde se dio la fractura de nuestra vida social: tenemos que entender qué hizo posible que haya violadores y ladrones. Uno tiene derecho a no perdonar, si no quiere, pero no a vengarse".

SABER MÁS

"Labio de liebre'' se presenta este sábado 26 y domingo 27, a las 18:00 horas, en funciones en el Teatro Experimental de Jalisco (Calzada Independencia, junto a la entrada al Parque Agua Azul). Boletos $160 general, $130 con credencial de estudiante, maestro o adulto mayor.

EL INFORMADOR / IVAN GONZÁLEZ