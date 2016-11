Silence, Cars 3 y otros tráilers de la semana

Por si te perdiste alguno durante estos últimos días

GUADALAJARA, JALISCO (26/NOV/2016).- Esta semana tuvimos el lanzamiento de avances de intensos dramas, esperadas animaciones y un poco de comedia.

“Silence” dio sus primeras imágenes, se trata de lo nuevo de Martin Scorsese con Andrew Garfield como protagonista, esto al igual que “Cars 3”, la tercera parte de la reconocida película animada de Disney y Pixar.

Además, nos presentaron un nuevo avance de “Los Pitufos en la Aldea Perdida”, el primer tráiler de “The Last Face” y un primer avance de la comedia deportiva “Goon 2: Last of the Enforcers”.

Checa a continuación todos los tráilers estrenados durante esta semana (para versión móvil da clic aquí):