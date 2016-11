Un Fito más íntimo

El artista, que trae su libro ''Diario de Viaje'', estará autografiando ejemplares hoy a las 19:00 horas en el módulo de firmas del área Internacional

GUADALAJARA, JALISCO (26/NOV/2016).- Cantante, cineasta y también escritor, Fito Páez ya está en Guadalajara para presentar “Diario de viaje (algunas confesiones y anexos)”, en la FIL. Escrito como el diario personal del año 2015 e ilustrado por múltiples fotografías de su archivo personal.

A su llegada a la ciudad, Fito platicó en entrevista sobre su escritura diarios personales: “Nunca lo había hecho con tanto deseo”. Con un tono amistoso, el libro supone una mirada a la intimidad del artista, quien comparte un fragmento de su vida y sus recuerdos. Dentro de los “anexos” Páez habla de momentos, situaciones y personajes importantes en su vida, como Charly García o las resacas por el alcohol.

—Hablas del superyo en el libro, pero como en ocasiones hay un extrañamiento, ¿cómo ver tu obra vinculada a tu persona?

—Todo lo que hago es autobiográfico, de alguna forma. Se quiera negar o no, sucede así, cualquiera que se exprese cuenta algo. Alguien que cuenta algo que no conoce me aburre. Hay una anécdota de Cassavetes que le dice a Scorsese ‘Filmá a gente que conozcas’. Tiene sus pro y sus contras, no atenta contra la ficción, es lindo delirar e inventar un mundo. Pero yo soy mi propio laboratorio, no me da pudor. Es como me exorcizo también. Es inevitable, al leer a Miller, Proust, Onetti, escuchar a Lennon… son ellos.

—En el libro, hacia el final, mencionas mucho Giros, tu disco que cumple treinta años, ¿cómo lo ves a la distancia?

—Es un material que hoy me suena terriblemente moderno, audaz, en temas rítmicos y coyunturales. El folclor argentino no se había tratado de esa forma, sólo a través del jazz. Acá está reinventado desde los sintetizadores de ese momento, y desde Charly García, que tuvo muy poco contacto con el folclor, pero yo tomé su sonoridad y la llevé al folclor.

—Uno de los pasajes más largos del libro es un anexo sobre Charly, donde dices que un gran artista de centra en sus sentimientos, pero aún así logra conectar con tanta gente, ¿cómo?

—Si yo lo supiera tendría su genio. Lo veo jugando todas sus cartas, arriesga sus verdad, con humor, con elegancia.

—Cuentas que te desvelas, a veces en fiestas, escuchando mucha música por internet.

—El océano es tan grande… me pasó con Youtube el año pasado. Escucho entrevistas de Pigli, Borges, Onetti… es una forma de salir del mundo musical. Me recuerda un poco la palabra que me decía mi papá antes de dormir, voces que te duermen.

—Comentas un par de veces sobre los horóscopos, ¿cómo lo tomas?

—¡Es divertido! Lo crean o no, hace muchos años leí un libro de una astróloga extraordinaria, casi una profetiza. Ella sostiene que la astrología es una ciencia. Es muy fuerte cómo define diferentes signos, la características que son muy reales. Hay movimientos en las personas en relación con los astros. Sí creo, yo me divierto mucho, ¡y también sirve para justificar algunas malas acciones!

—Hay un anexo sobre el alcohol y las resacas.

—Es una especie de pequeño ensayo. La recomendación es beber con moderación, pero nunca me gustó que me dieran consejos.

—Escribes en esos momentos de resaca, dices.

—Sí, hay algo allí donde todavía hay alcohol en el organismo, pero es un borde muy fino: de ahí al malestar hay un paso.

"Los artistas tenemos el pecado del silencio, lo necesitamos para pensar. Por eso decidí apagar la televisión, es muy tóxico."

Fito Páez, músico y escritor.