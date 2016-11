Lila Downs en apoyo a la educación

La intérprete une fuerzas con Arte Mezcal en el proyecto que apoya a la educación de las niñas

CIUDAD DE MÉXICO (25/NOV/2016).- Convencida que toda mujer debe tener la libertad de decidir qué elementos asociar con su ser, la cantante mexicana Lila Downs (Oaxaca, 1968) considera que la educación es una herramienta fundamental para hacer más próspero el futuro de las mujeres.



En concordancia con estas ideas, Downs se ha embarcado en proyectos sociales que promueven un cambio en la realidad del país, el más reciente, que realiza en conjunto con el proyecto Arte Mezcal, está enfocado a reunir fondos para que niñas oaxaqueñas puedan continuar su educación a pesar de la cultura machista que predomina en sus comunidades.



Cuestionada sobre la violencia de género, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre, Lila Downs aseguró que a todos nos ocupa arrojar luz a esta realidad por muy complicada que sea, en su caso mediante la composición de canciones.



"Creo que las mujeres que tenemos privilegios debemos apoyar a aquellas que no los tienen, yo espero que mi música sea un canal para el cambio", comentó en entrevista.



Asimismo, la intérprete de "Cumbia del Mole", señaló que la mujer tiene independencia de elegir qué elementos desea asociar con su ser; por sus raíces indígenas de Oaxaca el mezcal es un elemento con el que constantemente se le identificada y ella lo asume a plenitud.



"Es una esencia importante en mi vida, me ha acompañado en todos los rituales importantes de mi existencia, desde mi nacimiento y mi niñez, incluso mi abuelita curaba con mezcal y para mí hacerle un honor a esta bebida es algo especial", sostuvo.



Abundó que aunque parezca que este elixir posee un aspecto negativo, siempre existe esa dualidad "como el odio y el amor; la vida y la muerte, todo debe tomarse con cautela y balance en la vida", indicó.



Como mujer mexicana y tras vivir muchos años entre Oaxaca y Minnesota, la compositora auguró que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podría significar la vuelta de prejuicios raciales que ella consideraba superados:



"Para mi es como regresar a un pasado en donde yo no me aceptaba a mi misma y eso me da mucho coraje, porque se trabajó mucho para cambiar esa situación, por eso estaba en contra de la llegada de este personaje, porque él no nos acepta como somos ni acepta nuestra cultura, tampoco la afroamericana", manifestó.



A pesar de esta situación Lila Downs mantiene su optimismo y sostiene que su vocación artística es la de unir personas, no dividirlas. "Mi música dará luz a esta realidad, lo hice anteriormente con otros temas difíciles, como las desaparecidas de Juárez, siempre de una manera positiva y con un mensaje de esperanza", concluyó.