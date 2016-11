Ana Torroja enseña a su hija sobre diversidad sexual

''El amor es el amor, que más da entre quién'', dice la española sobre su beso con María León en el Auditoria Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (25/NOV/2016).- Ana Torroja compartió sobre su vida familiar, en donde enseña a su hija a aprender de la pluralidad de la vida y la tolerancia al amor.

"Vive en la vida actual y conoce homosexuales, lesbianas, papás que tienen hijos; es algo natural para ella y no se lo ha cuestionado porque lo ve diario. Hablo (con ella) sobre la tolerancia en general, hoy por hoy no especifico y si me pregunta después le diré lo que pienso", afirmó en conferencia de prensa después de un concierto la noche del jueves.

A la pequeña le gusta cantar y bailar, pero se ve mucho más enfocada en los deportes y el futbol que en seguir los pasos de su madre. "La apoyaría en lo que quiera dedicarse y que la hiciera feliz, lo que la apasione", contó la española, orgullosa de la inteligencia, la capacidad de observar y escuchar de su primogénita.

Aunque Ana se dijo sorprendida de que su beso con María León en el Auditorio Nacional para el tema "Mujer contra mujer" se convirtiera en trending topic en las redes sociales, expresó que no abusaría de un momento que surgió solamente en ese día.

"No sé por qué hay que encasillar. El amor es el amor, que más da entre quién. Hay artistas que lo han hecho (hablar públicamente de sus preferencias sexuales) y hay otros que no se han atrevido por miedo a que la gente deje de quererles, creo que es absurdo porque se quiere más a alguien que es honesto y dice cómo se siente dentro de su cuerpo que alguien que te está ocultando algo", argumentó.

Quien actualmente vive por en México, pues afirma es un país en el que se siente cómoda, confesó que lo que más le divierte es experimentar, aventurarse y arriesgar con cosas nuevas como el dueto que hizo junto a Los Ángeles Azules. Es por ello que también afirmó otro grande con quien le hubiera gustado trabajar: Juan Gabriel.

"Ya se nos fue. Lo dije muchas veces y nunca se dio, ni se dará", indicó quién se mostró dispuesta a versionar sobre una lista ya grabada. "Fui a verle en algún concierto pero fue rápido, de hola y adiós. No tuve oportunidad de platicar con él".

Torroja ofreció un concierto en el marco del séptimo aniversario de Casino Life, en la reinauguración de su espacio de espectáculos llamado Concert Hall con capacidad de 400 personas, en donde salió con un vestido rojo para iniciar su repertorio al ritmo de "La fuerza del destino" y "Hoy no me puedo levantar".

Después de cantar las mañanitas al recinto, se sentó junto a sus músicos para dar voz a "Disculpa", "Cruz de navajas" y "Ya no te quiero".

Ante aplausos y júbilo de los asistentes los hizo cantar todos sus éxitos. Aunque se encontraban en sillas, muchos aprovechaban para dejar el momento de canciones como "Los amantes", "Maquillaje", "Mujer contra mujer" y "El 7 de septiembre" en sus celulares.

"A pesar de los años ahora canto canciones que disfruto y que tengo en la memoria, por eso hago un recorrido con trocitos de canciones al aire", expresó antes de "Dalí" y "No hay marcha en Nueva York" para cerrar con las luces de los celulares del público encendidas en "Un año más".

Tras una salida en falso se cambió a un atuendo negro para complacer junto a sus cinco músicos con "Hijo de la luna", "Corazones", "Barco a Venus" y "Me cuesta tanto olvidarte", ésta última acompañada de guitarras.