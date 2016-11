Sonido fresco y lleno de puro pop con JNS

Melissa, Angie, Karla y Regina inician un nuevo proyecto musical

GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/2016).- Un par de años atrás Ari Boroboy a través de su empresa Bobo Producciones se planteó reunir de nueva cuenta a Jeans, y el público respondió al llamado. Con la semilla sembrada de forma profunda en el corazón de los fanáticos y después de dos discos en vivo, el cuarteto formado por Melissa, Angie, Karla y Regina retorna con nuevos bríos, ya no como un reencuentro si no como un proyecto que le da continuidad a su legado pop, e incluso con la intención de ir un poco más allá.

Hay muchas cosas que permanecen pero otras tantas serán radicalmente diferentes. Ellas dejaron de rentar el nombre “Jeans” para formar su nueva vida musical bajo la marca de JNS. Ahora son dueñas totales de su concepto, deciden lo que quieren y cómo lo quieren. La promesa es que los fanáticos terminen más que satisfechos con el resultado que observen en el escenario.

Una nueva etapa

En su visita a Guadalajara para promocionar su álbum grabado del Auditorio Nacional “Veinte años en vivo”, el cuarteto llega con la mente repleta de ideas y el corazón rebosante en cuanto a los sueños que tienen por cumplir.

Las chicas por lo pronto adelantan que el 2017 arranca con muchas sorpresas, primero con la gira de los “90’s Pop Tour” donde estarán compartiendo tarima con Erik Rubin, Aleks Syntek, OV7, The Sacados, Litzy y Caló. En la Perla Tapatía el concierto será el próximo 25 de marzo en el Auditorio Telmex a las 21:00 horas.

La noche promete ser un festín sonoro para todos aquellos que atesoren en el corazón las tonadas que sonaban con fuerza en la radio de la década de los años noventa. coros pegajosos y melodías que parecen diseñadas para quedarse en el corazón son parte de la propuesta.

El ciclo por lo pronto está a punto de arrancar, y mientras estén en esta gira no descartan si se dará un nuevo disco de corte inédito, aunque en la mente de todas la idea de explorar nuevos sonidos y darle rienda suelta a la creatividad está de forma permanente.

Por el momento, todavía no han hablado al interior de la agrupación de cómo sería el nuevo concepto de darse esta oportunidad de un material completamente inédito, pero de lo que tienen certeza es de que hay JNS para rato, Karla compartió que solo faltaba coordinar las agendas ahora que Melissa y Angie —que además es mamá— están casadas y también tienen que darle prioridad a su vida personal. Pero arreglado todo, están listas para comerse el mundo.

EL DATO

¿Y qué pasó con el nombre?

El nombre del grupo “Jeans” tiene dueño: Alejandro Sirvent (padre de Paty, ex integrante de la banda), quien al no estar involucrado en el regreso del grupo, no permitió el uso de esa denominación para la banda.