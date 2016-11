La raíz de The Beatles

Conoce los orígenes de las canciones del cuarteto de Liverpool en el documental 'Eight Days A Week'

GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/2016).- Si hay una agrupación que cambió el rumbo de la historia del rock, esa es sin duda el famoso cuarteto de Liverpool, The Beatles, de la mano de la dupla compositora de Lennon-McCartney, respaldados por Ringo y Harrison, marcaron época con tan sólo nueve años de actividad. Y es que su legado ahora llega al séptimo arte con “The Beatles: Eight Days A Week”, dirigido por Ron Howard, en el que se narran los años de mayor impacto de la banda. A continuación, hacemos un repaso por algunas de sus canciones más representativas y su historia.

TICKET TO RIDE

Como toda buena obra de arte, su contenido se presta a múltiples interpretaciones. En este caso, los involucrados en su creación nos dieron pistas opuestas para entender la historia: por un lado, Paul declaró que la historia era sólo la de una chica que dejará la ciudad, mientras que John llegó a comentar que el “ticket” era un carnet de autorización para ejercer la prostitución. Otra canción donde exploran una trama similar es “She’s Leaving Home”

LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS

Tema publicado en el Sgt. Pepper’s…, cuando los Beatles abrazaron la psicodelia, esta canción guarda en su título una probable referencia al LSD, sustancia alucinógeno que tuvo su apogeo en los años sesenta. Las iniciales de las palabras conforman las siglas de la droga, aunque John Lennon (su autor principal) negó que la canción “hablara” de ello. La inspiración de la canción, agregó, fue por un dibujo de su hijo Julian, homónimo a la futura canción.

WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS

George Harrison fue el que se acercó más hacia la espiritualidad. Además de la influencia hindú, el guitarrista recurrió al I Ching, el libro chino de las mutaciones. Harrison comentó que escribió la canción practicando lo que afirma el libro: “Todo lo que sucede está destinado a ser, no hay coincidencias”. Como ejercicio creativo, abrió un libro al azar y escribió una canción a partir de las primeras palabras que leyó, que fueron “gently weeps”.

PENNY LANE/STRAWBERRY FIELDS FOREVER

La dinámica de composición de Paul y John incluyó una competencia en la que los logros de uno incentivaban la creatividad del otro. Lennon escribió “Strawberry Fields Forever” basado en sus recuerdos de la infancia, cuando llegó a jugar en el orfanato llamado Strawberry Fields. Como respuesta, McCartney escribió “Penny Lane”, con base en una calle donde pasó anécdotas de su infancia.

