Diez aspirantes al trono vacío de Freddie Mercury

Este día se cumplen 25 años del fallecimiento del ídolo del rock

MADRID, ESPAÑA (24/NOV/2016).- Veinticinco años han transcurrido desde el fallecimiento de Freddie Mercury, una de las voces y personalidades más carismáticas de la música, pero su marca quedó impregnada en numerosos artistas que, siendo entonces niños, mantienen vivo hoy su legado. Estos son los diez que mejor encarnan a la "reina del rock".



- GEORGE MICHAEL: Tenía 38 años y dos discos publicados en solitario, incluido "Faith", cuando en 1991 la voz de Queen se apagó. Británico y de familia inmigrante como él, cantó "Somebody to Love" en el homenaje que se le rindió en Londres, en sus propias palabras, "el momento más increíble" de su carrera. Fue uno de los primeros que se barajó para sustituirle.



- ROBBIE WILLIAMS: La estrella masculina más irreverente del pop y músico más galardonado de Reino Unido es probablemente el que más se acerca al genio de Zanzíbar en su faceta de "animador", fuente de provocación y animal de escenario. Él hace gala de ello y en sus giras ha llegado a versionar "Bohemian Rhapsody".



- ADAM LAMBERT: Estadounidense, ex participante de "American Idol", homosexual declarado y enormemente desvergonzado, realiza actualmente las funciones de Mercury como voz de Queen, algo de lo que no va exento (es capaz de cantar todas las notas de una guitarra y su rango vocal alcanza tres octavas y seis semitonos). "Estoy seguro de que Freddie aprobaría a Adam", dijo Brian May de él.



- PAUL RODGERS: Antes que Lambert, el artista más veterano de esta lista (66 años) y vocalista de Bad Company ya recibió la encomienda de ocupar la vacante dentro de Queen entre 2004 y 2009. Mencionado en el puesto 55 del ránking "Los 100 Grandes Cantantes de Todos los Tiempos" de Rolling Stone, era además "uno de los cantantes favoritos de Mercury", según el batería Roger Taylor.



- MATT BELLAMY: Tenor, como él, en los agudos lacerantes del vocalista de Muse es fácil vislumbrar la sombra de Freddie Mercury, pero también en su forma de componer al piano, no en vano, en discos como "Resistance" y "The 2nd Law" se incluyen melodías inspiradas por canciones de Queen.



- GERARD WAY: El intérprete de "Love of my life" fue también la principal inspiración de My Chemical Romance, la banda de rock alternativo y "emo" que lideraba este músico, que ha citado a Mercury como referencia personal por su ambigüedad sexual. Way recibió incluso una invitación de May para interpretar "We will Rock You" junto a Queen durante una edición del festival de Reading.



- MIKA: Otro británico de aspecto racial (tiene orígenes libaneses), homosexual y dotado de un prodigioso rango vocal de tres octavas y media, el espigado intérprete es algo así como la versión colorida de Mercury y considera "un honor" esta comparación recurrente. "Lo más interesante es que Mercury vivía en la esquina de al lado de mi casa, ¡y tenemos el mismo jardinero!", contó a Efe.



- BRENDON URIE: Si alguien duda que el vocalista de Panic! At The Disco podría aspirar al trono de Mercury, que disfruten en internet de la versión de "Bohemian Rhapsody" que hizo hace años o de la que recientemente grabó para la BSO de "Suicide Squad". Además, como es bien sabido, es otro entusiasta de la dimensión de espectáculo que tiene la música.



- BRANDON FLOWERS: Otro apasionado del espectáculo, como buen hijo de Las Vegas, es el vocalista de The Killers, que ha citado a Mercury como una de sus grandes influencias y llegó a presumir durante años incluso de bigote, aunque rehúso actuar "tan escasamente vestido" como lo hacía su ídolo.



- LADY GAGA: ¿Podría no estar en esta lista alguien que homenajea en su nombre artístico uno de los más célebres temas de Queen? La similitud en las armonías vocales de Stefani Germanotta con las de Mercury, al que "adoraba como artista único", propició el pseudónimo de la única mujer de esta lista, compositora, pianista e intérprete sólida y versátil con gran querencia por el disfraz.