Lali, la bomba latina del pop, llega al país

La cantante argentina firmará hoy autógrafos en Mixup Plaza Patria

GUADALAJARA, JALISCO (24/NOV/2016).- Una de las figuras más importantes de la música en Argentina es la cantante Lali, quien ahora está de visita en México para dar a conocer su propuesta musical. Y mejor padrino no puede tener, el boricua Ricky Martin la invitó para abrirle sus conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. La estrella sudamericana ayer cantó ante los tapatíos en el Auditorio Telmex previo al espectáculo del intérprete de “Vente pa’ca”. Previamente en entrevista contó cómo surgió la amistad entre los dos y sobre el nuevo material que está promocionando, “Soy”.

“Yo ya conocía a Ricky de un tiempo atrás cuando él visitó Argentina para un concierto hace dos años y pude hacer el openning, estaba yo con mi proyecto solista ‘A bailar’ y confiaron en mí para abrirle ese concierto en un lugar muy grande en Buenos Aires. Sony nos conectó, él regresó al país para hacer otro concierto especial donde yo estaba invitada con otros cantantes. Después recibí la invitación para ser parte de estos shows en México. Es muy increíble la oportunidad que me da, es muy generoso, siempre tiene muy buena vibra conmigo y con lo que hago”.

Hasta el momento no se ha hablado de una posible colaboración musical, pero de darse ella sería la más emocionada. Lali presentó ayer un espectáculo distinto a su tour ya que éste se trataba de una participación especial, varios temas cargados de energía, con bailarinas y mucha música.

Con casi cinco millones de seguidores en Twitter y tres millones en Instagram, Lali es una figura aspiracional en su país para otros chicos que quieren alcanzar sus sueños como ella. “No me levanto todos los días pensando (que es un referente) en eso cuando me voy a trabajar. Pienso en que mi concentración debe estar en mi música, mis canciones, en ensayar con mi equipo, con la banda, no perder el trabajo constante para mostrar algo bueno. Seguimos con esta fusión del pop y ya después disfrutar de todos estos resultados que se dan como son el cariño de la gente y su apoyo. Todo hay que vivirlo de manera natural y muy tranqui para no volverse loco”.

Lali apenas había pisado ayer por primera vez Guadalajara y ya había un club de fans esperándola en el aeropuerto, lo que significa mucho para ella pues es la primera vuelta en México y ya siente el calor del público nacional, por lo que espera que el próximo año pueda regresar ya con sus propios conciertos.

Sonidos globales

“Soy” —su segundo disco— fue masterizado por Chris Gehringer. Tiene compositores internacionales como WillSimms, Tim Larsson y Michael Angelo. El resto de las canciones, estuvieron a cargo de Lali y su equipo de producción Peter Akselrad, Luis Burgio y Nano Novello. Lali es la latinoamericana mejor posicionada en el ranking Social 50 de Billboard, con más de 10 semanas en el top 10; recientemente ganó el MTV a la Mejor Artista América del Sur en los European Music Awards.