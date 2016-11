'El Manicomio' dice adiós a México

Tras un paso complicado por el país, la compañía española cancela su gira

GUADALAJARA, JALISCO (24/NOV/2016).- Aunque es incierto el futuro del Circo de los Horrores en México para el próximo año, la compañía artística española culminará su complicada gira por el país teniendo a Guadalajara como escenario para presentar “Manicomio”, la segunda parte de su trilogía basada en las artes circenses, teatrales y acrobáticas.

Suso Silva, creador y director del espectáculo que llegó por primera vez a México en 2015, explicó que tras enfrentar obstáculos para obtener los permisos de presentación en Monterrey y Querétaro y enfrentar una campaña de desprestigio contra el contenido de sus espectáculos, la compañía decide retirarse del país sin concretar presentaciones en Tijuana, León, Veracruz y Mérida.

Los productores, Rafael y Manuel González, detallaron que en su pasada gira por México con la primera parte “El origen del Circo de los Horrores”, se logró reunir a más de 110 mil espectadores entre Guadalajara y la capital, respuesta con la que visualizaron la posibilidad de traer sus dos espectáculos restantes, “Manicomio” y “Cabaret Maldito”. Si bien habían generado polémica en ciudades como Miami, nunca antes cancelaron sus planes en ninguno de los 20 países —con más de siete millones de espectadores— en los que han estado ante las acusaciones que sugieren que su show hace referencia a ritos o sectas satánicas y violencia.

“No hay derecho a que jueguen con la libertad de expresión. Como director, actor y escritor tengo que reivindicar mi libertad de expresión, yo elijo que ver y que no independientemente a las falsedades y mentiras que se digan (…) me parece terrible que alguien que no ha visto el show opine de esa manera tan denigrante”, expresó Suso Silva, quien durante los primeros años del espectáculo personificó al vampiro “Nosferatu”.

Suso Silva especificó que en el caso de “Manicomio”, que estará del 8 al 11 de diciembre en el Auditorio Telmex, el show se desarrolla con más de 50 metros de escenografía y 45 artistas en escena entre acróbatas, bailarines, payasos, malabaristas y contorsionistas que interpretan a los personajes más populares de la literatura, cine y televisión del género fantástico y del terror, sin involucrar posturas referentes a creencias religiosas. “La temática es un viejo y perdido hospital mental en donde se habla la necesidad de volvernos un poco locos con una sana y maravillosa locura, sin tabúes. Es un espectáculo donde mezclamos teatro, circo, cabaret con la historia de personajes cuya locura es manipular 15 pelotas en el aire, hacer malabares, una mujer sonámbula que camina a 15 metros de altura sobre el teatro”, dijo Suso Silva.

Pese a no detallar la pérdida económica que la cancelación de la gira representa para la compañía, los productores indicaron que al menos en México se verán afectados 120 empleos locales que ayudaban a realizar el montaje y traslado de equipo en cada una de las ciudades que visitan. Añadieron que son pocas las probabilidades de que El Circo de los Horrores regrese a México para promover “Cabaret Maldito” ante la agenda internacional pactada en los próximos tres años, aunque no descartarían retornar a Guadalajara y Ciudad de México en donde sí han desarrollado temporadas de hasta tres semanas continuas.

Piden que se queden

A través de plataformas digitales como change.org, ciudadanos inconformes con la cancelación del espectáculo en Monterrey y Querétaro en el pasado mes de octubre, han impulsado nuevamente la recolección de firmas para solicitar que la compañía española continúe en el país y siga con las ciudades contempladas en la gira mexicana bajo la campaña “que no se valla (sic) el Circo de los Horrores de México”.

Ahora, para despedirse de México con la mejor disposición posible, El Circo de los Horrores pondrá 30 mil boletos con 50% de descuento para que la mayor cantidad de público asista a sus últimas presentaciones en Ciudad de México y Guadalajara.