San Pascualito Rey, libre de ausencias

GUADALAJARA, JALISCO (23/NOV/2016).- No importa que tuvieran que pasar seis años para que San Pascualito Rey regresara a los estudios de grabación para emprender un nuevo viaje sonoro. Pascual Reyes, líder vocal de la agrupación, reconoce que esa ausencia hoy se refleja en una nueva faceta para la banda que, en el año 2000, marcó un nuevo concepto en el rock mexicano con letras viscerales y dramáticas.

Pascual Reyes presume con seguridad “Todo nos trajo hasta hoy”, su producción más reciente, con la que retorna a los escenarios cobijado por “En la oscuridad” y “Aquí estaré”, sencillos con los que demostrarán que San Pascualito ha estado en un proceso de madurez para seguir cautivando a los fans que han acompañado a la banda durante 16 años y sorprender a los nuevos seguidores que buscan evolución y diversidad rítmica.

“Es un reto muy importante para el grupo el evolucionar y reinventarnos. Es un disco muy complicado por el afán de no repetirnos, de hacer algo distinto y a la vez seguir siendo San Pascualito Rey, fue un desgaste para el grupo. Lo vemos como una reinvención, es una producción de muchos matices, hay canciones rockeras pero otras que son más amorosas, es un disco que va a los extremos”.

Una cita con la historia

Será en la explanada 18 de Marzo (Antigua Penal de Oblatos), donde San Pascualito Rey regrese a Guadalajara en la primera fecha del cierre del Festival Sucede, el viernes 25 de noviembre, fecha que aprovecharán para estrenar paralelamente el video de “Aquí estaré” y reforzar la conexión con seguidores que, sin importar el tiempo de espera, han aplaudido las novedades de la agrupación, impulsadas también por los demás integrantes, Alex Otaola (guitarra), Juan Morales (bajo) y Luca Ortega (batería).

“Somos un grupo que no sacamos disco cada dos o tres años, ahora han pasado seis años desde el último que fue ‘Valiente’. Esta producción refleja más lo que estamos viviendo como personas, no es un disco tan tirado al drama, es más reflexivo. Ya hemos vivido ausencias con el público, habrá gente a la que al principio no le guste lo nuevo, pero al escucharlo y conocer el contexto será diferente, incluso para quienes no nos habían escuchado”.

Otro trabajo audiovisual próximo a estrenarse es un documental sobre la realización de “Todo nos trajo hasta hoy”, propuesto por Yulene Olaizola y Rubén Imaz, pareja de cineastas que recientemente dirigieron “Epitafio” y en la que Pascual Reyes se hizo responsable del score.

Rompen el molde y van por más

Venderse como un músico exclusivo del rock no es una opción para Pascual Reyes, quien paralelamente a su banda sigue apostando por proyectos que exhiben su diversidad musical en otros géneros y conceptos como los logrados en “Hasta que te conocí”, la serie autobiográfica del fallecido Juan Gabriel en la que el líder de los “pascuales” fue el responsable de la música de cada episodio.

“Con estos proyectos se me abren las puertas para experimentar cosas que no puedo hacerlas en San Pascualito. Cambia el papel de músico cuando trabajas para una película o una serie, en una banda todo gira alrededor de los músicos, compones para ti, pero en otro proyecto eres parte de un engranaje”.

Pascual también se ha sumergido en la composición para cine y ahora, brincar a los documentales en donde explorará desde otra perspectiva sonora temáticas como las pérdidas y ausencias de los seres humanos con la dirección de la polaca, Wiktoria Szymaska en el filme “Trece veranos bajo el agua” en co-producción con la casa realizadora mexicana Machete.

Retoman su camino

Pascual Reyes destaca que para finalizar 2016 San Pascualito Rey seguirá la ruta de diversos festivales y eventos masivos compartiendo cartelera con otros colegas, pues será hasta el primer trimestre de 2017 cuando la agrupación retome sus presentaciones individuales teniendo a Guadalajara pactada para el 11 de marzo.