¡Qué pena sus vidas!

Aislinn Derbez y José María de Tavira protagonizan una comedia que nos muestra lo tontos que podemos ser cuando tenemos el corazón roto y recurrimos a las redes sociales

GUADALAJARA, JALISCO (23/NOV/2016).- El próximo 2 de diciembre se estrena en la cartelera nacional la nueva comedia mexicana “Qué pena tu vida”, filme que parte del remake chileno que lleva el mismo nombre y que desarrolla cómo se viven las relaciones de pareja en momentos donde las redes sociales forman parte de nuestro día a día. Es habitual que cuando alguien se enamora lo informe en redes sociales, que cambie su estatus de soltero a comprometido, también cuando está un momento complicado de la relación hasta detallar el momento del truene.

Y precisamente este filme del director Luis Eduardo Reyes muestra esta realidad en la que sucumbe cualquier pareja. En entrevista Aislinn Derbez y José María de Tavira comparten la emoción de formar parte de este proyecto donde hay oportunidad de hacer más énfasis en la comedia sin caer en la farsa, más bien una línea donde el humor se da de manera natural.

“Esta película tiene más comedia en el guion y los personajes dan para ser más cómicos, en las otras cintas (en las que ha estado) todo iba más al drama. Me encanta tener papeles tan distintos y tan opuestos. Siento que eso es lo que más me divierte, poder explorar los límites y los diferentes looks, personalidades… Me emociona bastante esta película”, explica Aislinn.

Para José María también fue una oportunidad de que el público lo vea en una faceta distinta, pues era habitual verlo en personajes más dramáticos. “Ahora que lo pienso, en cine no había hecho comedia, y es cierto, normalmente he hecho papeles más serios. Yo feliz, la verdad es que es el género que más me gusta y más me entusiasma y espero que eso se note. No creo que haya una diferencia de hacer comedia para cine o tele, más bien es el proyecto. Esta es una comedia que tratamos de hacer muy realista, personajes en situaciones y lugares reales con circunstancias chistosas”.

En “Qué pena tu vida”, José María da vida a “Javier”, un publicista enfocado en el Social Media que se enamora de “Sofía” (Ilse Salas), una actriz que le robará el corazón. Como todas las parejas, un día terminan la relación, pero él no está dispuesto a perderla; así que diferentes circunstancias se atravesarán en su camino hasta que toque fondo… Claro, siempre con el apoyo y la compañía de su mejor amiga “Andrea” (Aislinn).

“Yo leí el guion (de Nicolás López) conocía de la película, pero cuando vi la original antes de iniciar a rodar la nuestra lo que había leído en el guion era prácticamente lo mismo, el personaje es de ‘Nicolás’; es casi autobiográfico de él. Ariel Levy en Chile hizo un gran trabajo desmenuzando este planteamiento y yo sigo tratando de sumar al trabajo que ellos dos hicieron”.

A título personal

Aislinn y José María no critican que hoy las personas lleven sus relaciones de pareja a las redes sociales, por el contrario, trataron de ser muy vivaces y realistas en este contexto donde prácticamente la vida personal queda expuesta en ellas.

“Siento que las redes sociales ya son parte de nuestras vidas y por eso están muy bien representadas en la película y se maneja muy bien, tiene mucha frescura y realidad gracias a eso. Y triste o afortunadamente estamos muy dependientes a las redes, es nuestra nueva forma de socializar”, explica Aislinn quien se acaba de casar con Mauricio Ochmann y que brinda a su público algunos momentos importantes con su pareja a través de las redes.

“Yo creo que trato de equilibrarlo lo más posible, de repente sacar cosas que dependen del momento en el que estás llevando tu vida”.

Por su parte, José María explica que él trató de representar a un chavo del siglo XXI: “En el 2016 si a mí me pasa algo lo pongo en el WhatsApp, si trueno con una chava lo más seguro es que me bloquee del Facebook y demás, así es la vida, no estoy criticando nada, no estoy tratando de demostrar o revelar el mundo, represento un chavo de hoy, que yo no soy tanto de eso, pero sí me la paso en las redes”.