Diego Luna habla en México sobre 'Rogue One '

Confiesa que le costó un poco trabajar en la cinta por la improvisación que el director requería

CIUDAD DE MÉXICO (22/NOV/2016).- Habla muy bien inglés, pero a Diego Luna le costó un poco trabajar en “Rogue One: una historia de Star Wars”, por la improvisación que el director Gareth Edwards requería.

“Me pasaba mucho quedarme sin habla, estábamos hablando inglés en una batalla y de pronto era de ‘dáles órdenes y habla con ellos’ y cómo es eso’. Era sacar el diccionario, ver pronunciación y cuando regresaba, ya había acabado la batalla”, recuerda divertido el histrión.

La verdad es que la improvisación sucedía en los ensayos. El realizador y los actores veían qué funcionaba y cuando estaban listos filmaban la escena.

El actor promociona esta mañana, junto con el realizador y la actriz Felicity Jones (La teoría del todo), la nueva entrega de la saga espacial.

En ella interpreta al capitán “Cassian Andor”, quien junto al personaje de Jones, comanda un grupo rebelde que intentará robar los planos de la “Estrella de la Muerte”, el arma más mortífera del Imperio.

El rodaje, considera el actor de “Y tu mamá también” y “Rudo y cursi”, lo acercó más a sus hijos: Jerónimo y Fiona.

Lo que le preocupa ahora, dice riendo, es que el pequeño le arranque la cabeza a la figura de acción del personaje que encarnó.

“Y mi hija no quiso la mía, sino la de Felicity (Jones)”, cuenta.

Luna poco habla de sus hijos, siempre ha procurado mantener su vida privada alejada de los planos públicos, pero la nueva entrega de la saga espacial, lo acercó a ellos.

“Como papá es emocionante poder compartir el trabajo con ellos, sentirlos ahí, normalmente debo esconder todas mis películas y echarlas en una caja de seguridad (risas).

“Mi hijo se sabe todo, es un clavado en este mundo de ‘Star Wars’ y eso me emociona, estuvieron en Londres (locación) dos meses durante el verano y me despedía con una sonrisa. Digamos que sí es un parteaguas en nuestra relación, ahora soy parte de universo que a él le fascina“, apunta.

Luna, Jones y Edwards ofrecieron una conferencia para prensa de Latinoamérica, sobre el filme que estrenará en México el 15 de diciembre.

La cinta se ubica previo al Episodio IV, una nueva esperanza, lanzada a fines de los setentas y que marcó el inicio de la creación de George Lucas.

“Desde un inicio fue especial trabajar con Diego, siempre había bromas y era pertinente que nos hiciera reir, me encantó Diego en Y tu mamá también porque me encanta ese estilo de cine, esa autenticidad y aquí (Rogue One) eran personas reales, sin superpoderes, pero que tiene convicciones y eso les da fuerza”, destaca la actriz.

El realizador consideró que en español cobra más sentido que “R2-D2” haya sido bautizado como “Arturito” en México.

“No eran números y letras”, comenta, haciendo alusión que ese nombre se lo comentó Diego.