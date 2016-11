Ricardo O’Farrill, 'el Grinch' de la Navidad

El Teatro Galerías recibe el humor del famoso standupero

GUADALAJARA, JALISCO (22/NOV/2016).- El próximo 7 de diciembre Ricardo O’Farrill llegará con su show “(Feliz Navidad) Imbécil” a las 20:15 horas en el Teatro Galerías. En su rutina de Stand Up hablará sobre la temporada decembrina desde su perspectiva y de las experiencias propias de departir con la familia y amigos la celebración de estas fechas. Por ejemplo, comparte en entrevista, que lo que más le llama la atención es el intercambio y todo lo que puede generarse a partir de esta actividad de convivencia.

“No soy muy fanático de esta temporada, tengo muchas cosas que criticarle, sí me encanta que te puedas reunir con la familia, pero justo de ahí va mucho el show, de esas quejas que tiene la gente en general sobre esta época de la Navidad. Yo odio que los regalos se abran antes de cenar, también hacer los intercambios, definitivamente. Este es un show observacional y después de este show traeré en el mismo mes otra sorpresa”.

El comediante comparte que la Perla Tapatía es una plaza muy importante para él, donde el Stand Up tiene mucho eco en la audiencia. “Estoy muy emocionado, Guadalajara es de las ciudades a las que más vengo, me encanta estar aquí, es de mis ciudades favoritas para hacer Stand Up y yo creo que también es la de muchos comediantes. La ciudad es un muy buen lugar y donde hay muy buen público”.

Sobre las plataformas en streaming, Ricardo explica que está abierto a las propuestas. Él fue el primer standupero nacional en participar con Netflix, “es una de mis marcas favoritas, de momento no tengo nada que habla con ellos; pero si quieren, yo feliz de volver a trabajar con ellos”.

La televisión pública como tal no le interesa, pues tiene comprobado que canales como YouTube tienen más potencial. “La TV abierta está en un momento muy débil, no me interesa ser parte de ella, pero probablemente sí la tele cerrada. Pero ahora hay que concentrar la energía en internet donde hay mucho power ahorita”.

El próximo año Ricardo estará enfocado en contenidos de producción y guionismo más que estar al frente de un escenario o una pantalla.

EL DATO

A beneficio

Ricardo se presentó ayer en el Teatro Galerías en un espectáculo organizado por Franco Escamilla donde también participan Macario Brujo, Mago Yambo, Teo González, Iván “La Mole” y Sergio Mejorado. El evento fue a beneficio de hospicios y asilos de Zapopan y Guadalajara. A cambio de los boletos se pedían pañales para adulto, sabanas y toallas.