Alec Baldwin 'despeina' a Trump

ESTADOS UNIDOS (22/NOV/2016).- Todo mundo podrá reírse de la comedia de Alec Baldwin en “Saturday Night Live”, pero no cuenten entre sus fanáticos al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien no le parecen nada divertidas las parodias que se hacen sobre él.

¿Y por qué está enojado? Ya en ocasiones anteriores, el republicano había expresado su descontento sobre la aplaudida interpretación que Alec Baldwin hace de él, y la de este fin de semana no fue la excepción. En esta ocasión, Trump tachó al programa de unilateral y hasta pidió que se otorgara el mismo tiempo en televisión.

“He visto partes de @nbcsnl Saturday Night Live de anoche. Es un espectáculo totalmente unilateral, sesgado, nada gracioso, en absoluto. ¿Igual de tiempo para nosotros?”, escribió en su cuenta de Twitter el nuevo presidente de los Estados Unidos.

Pero la cosa no quedó allí, pues Balwin preguntó en Twitter: “¿El mismo tiempo? Las elecciones han terminado. Ya no hay más tiempos. Ahora intenta ser presidente y la respuesta de la población. Eso es todo”, dijo el actor en tono tajante, en información que retomó elespañol.com. “¿Sabes lo que haría si yo fuera presidente? Me enfocaría en cómo mejorar la vida de los americanos como fuera posible”.

El histrión agregó que en su caso mejor “me centraría en mejorar nuestra reputación en el extranjero; incluso, en la lucha por la libertad y no solo por el petróleo. Haría lo posible por retener a los americanos, creando empleos. Animaría a la gente, no generando miedo y dudas”, remató el histrión. ¿En qué acabará esta polémica?

