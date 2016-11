Completa tu guardarropa con bellos y cómodos zapatos

Las botas campiranas son un hit en estos momentos

GUADALAJARA, JALISCO (21/NOV/2016).- El invierno es la mejor estación del año para lucir looks estupendos. Las texturas, siluetas oversize y los colores sobrios y neutros, hacen un match perfecto para mostrar lo mejor de ti. Y el gran complemento desde que el mundo es mundo son los zapatos. Esta temporada es habitual lucir botas en todos los cortes y materiales, pero no todas favorecen a tu cuerpo, ten presente algunos consejos para que luzcas regia esta temporada Otoño/Invierno.

Si tienes una estatura baja, lo ideal será que adquieras unas con plataforma, botines, o de tacón mediano, también las que no llevan tacón, lo importante es que el efecto óptico sea que te veas más estilizada. Si eres alta, en realidad cualquier medida se verá bien, sólo tienes que tener cuidado que el tubo de la bota no te quede demasiado grande para que no deforme tu figura.

Los materiales habituales en las botas son la piel, la gamuza, el vinipiel, los sintéticos y el ante, entre otros. Pero cada estilo de bota va de acuerdo al evento social y hora del día en el que realizas tus actividades. Las botas campiranas son un hit en estos momentos, precisamente su corte vaquero marca la diferencia en un coctel o fiesta en un evento al aire libre. El match perfecto pueden ser uno botines en gamuza en tono miel con una falda negra de piel y un sombrero coqueto.

Si son vacaciones y visitaras pueblos mágicos, lo ideal es que utilices las que no tienen tacón y que tienen el corte muy similar a los deportistas que practican equitación o polo, ahí la comodidad es indispensable. En esta temporada es habitual que las mujeres parezcan uniformadas, al estilo Han Solo, ¡evítalo! El look es chaleco, camisa blanca, jeans y bota, que puede verse cómodo, pero todas las mujeres se ven exactamente iguales, cambia el chaleco por un poncho, o la camisa blanca por un suéter de cuello de tortuga, inclusive oversize, es más, inténtalo con vestido boho.

Stilettos y más

La marca SJP de la neoyorquina Sarah Jessica Parker (reconocida protagonista de la serie “Sex and the city”) nos invita a utilizar stilettos con tacón de aguja, propone tonos metalizados como dorados y cromados, también los tonos rosa y fiusha y azul eléctrico y satinado.

Los botines también en tonos ocres y con tacón efecto madera o gamuza gris son el toque chic e irreverente.

La marca también puso en tendencia el tacón Kitten Heels y el Más Siete que son más bajos que los tacones habituales, los ha estilizado y les dio un toque más fancy. Son el complemento ideal para usar faldas con medias o pantalón de corte pesquero.

Revisa la cuenta en Instagram @SJPcollection para que armes tus “outfits” tomando como referencia el tipo de tacón de tu calzado.

Ahora que está el Buen Fin, puedes acceder a tiendas departamentales como Liverpool, Fábricas de Francia y El Palacio de Hierro para elegir las botas, botines o stilettos de tu preferencia. Incluso si eres una mujer que prefiere la comodidad, hay una gran variedad de flats estampados, animal print y texturizados de acuerdo a tu estilo y esencia. Sácale provecho al invierno y luce divina.

También puedes aprovechar para comprar los típicos “flats”, que no pasan de moda, o unos tenis, ya sea para ejercítarte o simplemente esta cómodo.

Y ya que hablamos de comodidad, no estaría mal aprovechar la ocasiín para hacerse de unas pantuflas.

EL DATO

La mejor compra

• Para hacer tus compras con seguridad, navega por el sitio http://www.elbuenfin.org

• Ahi encontrarás ofertas (en distintas categorías), las diversas empresas que se suman al fin de semana de descuentos y consejos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para evitar engaños.